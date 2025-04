Castelfrettese trionfa in Prima Categoria: ritorno in Promozione

Un grande risultato nonostante i problemi. La Castelfrettese ha coronato sabato una grande stagione con la vittoria del campionato di Prima Categoria (girone B). Un ritorno in Promozione dopo appena una stagione dopo la retrocessione dell’anno passato. "Abbiamo centrato grandi risultati grazie a competenza e passione di tutte le componenti – afferma Augusto Bonacci, presidente della Castelfrettese –. Ci siamo rimboccati le maniche dopo la retrocessione, nonostante i gravi problemi dovuti alla mancanza di strutture in seguito all’alluvione. Merito dell’intera dirigenza, che ha lavorato alacremente, di mister Ricci e dei suoi collaboratori, che hanno plasmato un gruppo di ferro, del direttore sportivo Tittarelli che ha azzeccato tutte le scelte, e del dottor Cianforlini col fisioterapista Di Gregorio che hanno curato i giocatori in modo eccellente. Tutti i giocatori hanno risposto in modo squillante in campo e nello spogliatoio. Al resto ha provveduto una tifoseria eccezionale che ci ha seguito con calore e passione in casa e fuori".

Numero importanti per i biancorossi che hanno ottenuto in 28 partite 63 punti, con 18 vittorie e 9 pareggi e 1 sola sconfitta. Miglior attacco con 50 reti e miglior difesa con 14 gol subiti. Sabato è bastato il gol di Gabrielli (al dodicesimo centro personale sbloccando il risultato nel primo tempo con un preciso diagonale capitalizzando la caparbia azione di Brunetti) contro il Pietralacroce per esultare da tre punti e dare il via alla festa in un Fioretti gremito e colorato. Nella ripresa la Castelfrettese va vicina al raddoppio con la traversa di Brunori, ma basta il guizzo di Gabrielli per blindare la Promozione.

Intanto cambia il secondo posto con il Montemarciano che nello scontro diretto rifila tre gol all’Ostra centrando così anche il sorpasso in classifica. Al quarto posto due squadre, Borghetto e Fc Osimo che continuano ad andare di pari passo sorpassando in classifica l’Olimpia Marzocca superata di misura nel confronto proprio con il Borghetto. Dopo l’eliminazione in Coppa Marche si prende la rivincita il Borgo Minonna che sul proprio campo supera la Real Cameranese a quattro giorni di distanza dalla mancata qualificazione alla finale. Nelle zone calde della classifica importante vittoria per la Castelleonese che sbanca con due gol il campo del San Biagio, mentre continua la serie nera della Labor, alla quinta sconfitta di fila.

Nel girone C vittorie per Argignano e Passatempese che tornano a muovere la classifica superando rispettivamente Elite Tolentino e Montemilone Pollenza rialzando la testa dopo due sconfitte di fila.