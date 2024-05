Castiglione del Lago, appello di Mario Marchetti. "Vi chiedo una mano»

La società e il titolo non sono assolutamente in vendita, ma il presidente Mario Marchetti si "fa un po’ da parte" chiedendo a qualcuno di dare una mano al Castiglione del Lago, soprattutto al settore giovanile. È l’annuncio del patron della società durante l’incontro pubblico nella sala preconsiliare del Comune. "Quello che chiedo – ha dichiarato Marchetti – è sì un aiuto economico ma anche e soprattutto fisico, in particolare per i nostri ragazzi del settore giovanile. Perché nel calcio si diventa uomini, la nostra attività ha una funzione sociale fondamentale. Sono un po’ stanco ma voglio che si continui il progetto. Abbiamo 300 ragazzini e siamo una delle più grosse realtà dell’Umbria. In più con una media di 20,33 anni, in questa stagione siamo stati la prima squadra più giovane dell’Eccellenza". Un impegno importante quello della famiglia Marchetti, capace di tenere il Castiglione in Eccellenza nelle ultime 6 stagioni, dando nuova linfa al vivaio, grazie alla collaborazione con il Sanfatucchio del presidente Renato Sgaravizzi. "Abbiamo creato una società che è un fiore all’occhiello. E ora lo sarà ancora di più con il campo sintetico. Per questo chiedo una mano. Miglioriamo quanto di bello fatto finora. Tutti insieme".