C’è il doppio applauso per il Fossombrone. Il pubblico di L’Aquila regala emozioni vere

Se alla fine sono arrivati anche dai tifosi de L’Aquila gli applausi c’è solo da fare i complimenti a questo Fossombrone in grado di vincere sul campo di un’avversaria costruita per il successo finale. Tifoso storico e da sempre vicino alla società rivestendo nel passato anche importanti ruoli dirigenziali è Francesco Tramontana. "Una giornata che tutti i tifosi del Fossombrone Calcio ed i ragazzi stessi, usciti dal campo sotto un uragano di applausi da parte dello sportivissimo pubblico aquilano, non dimenticheranno tanto facilmente – sottolinea Tramontana –. Una domenica perfetta, in una splendida giornata di sole e nella splendida città de L’Aquila. Una domenica da raccontare e da dedicare anche a quei ragazzi che, con il ‘Fosso’ nel cuore ed a bordo di quattro pulmini, hanno seguito la squadra nella lontana trasferta abruzzese. Ricordiamoci tutti, amici lettori del ‘Fosso’, di questo 3 novembre 2024, nel quale i ragazzi hanno scritto una pagina di storia vergata a caratteri d’oro che resterà a lungo nella nostra memoria".

"E’ stata una bellissima partita – commenta l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – dove a momenti abbiamo giocato meglio noi, a momenti L’Aquila. Siamo andati sempre in vantaggio ma L’Aquila ci ha raggiunto con un eurogol di Giandonato ma abbiamo tenuto duro e trovato la rete della vittoria con kyeremateng. Siamo stati bravi a soffrire quando era necessario ma sempre propositivi nel cercare la vittoria e uscire dal campo tra gli applausi dei tifosi avversari è motivo di grande orgoglio. Un plauso a tutti i ragazzi e anche ai nostri tifosi che ci hanno seguito e incitato per tutta la partita. Testa subito a domenica prossima".

Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Abbiamo fatto una partita super, sia dal punto di vista dell’atteggiamento che di proposta, siamo andati in vantaggio con una bella azione, poi abbiamo subito un po’ la loro reazione ma era inevitabile. Nel secondo tempo il nostro mister è stato bravo ad aggiustare la squadra tatticamente e in una bella azione è arrivato il nostro gol, poi abbiamo avuto delle opportunità per chiudere la partita ma attorno all’80’ abbiamo subito la loro rete. Qundi è arrivato il nostro gol che è valso la vittoria. Per le occasioni avute il pareggio sicuramente ci sarebbe andato stretto. Siamo contenti godiamoci il momento ma ora da oggi dobbiamo solo pensare ai prossimi avversari". Prossimi avversari che saranno i ‘cugini’ della Fermana, ultimi in graduatoria assieme all’Avezzano con 7 punti raccolti in 10 partite e quindi bisognosi di fare risultato.

Amedeo Pisciolini