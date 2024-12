C’è Scandicci-Grassina. Fortis al test Lanciotto

Per il campionato di Eccellenza, ieri si sono giocati gli anticipi Ponte Buggianese-Certaldo (0-1) del girone A, Antella-Nuova Foiano (3-0, Batistini 2 gol e Frezza) e Colligiana-Sinalunghese (1-0) del girone B. Oggi alle 14,30, si giocano le restanti gare della 14’ giornata, penultima del girone di andata, con questo programma.

Girone A

Sestese-Montespertoli (arbitro: Bigongiari di Lucca). Oltre agli squalificati Biondi, Lorenzo Matteo, Saar Papa, assente anche Giacomo Matteo infortunato. Ospiti privi di Marconcini.

Girone B

Scandicci-Grassina (arbitro: Mauro di Pistoia). C’è attesa per questo big-match in programma al "Comunale" di San Casciano con lo Scandicci che presenta in panchina il nuovo mister Taccola che dovrà rinunciare a Esposito Goretti e Fasciana; rientra Meucci. Con il recupero di Mazzanti, Grassina è al completo compreso il nuovo arrivato Simone Giannelli, un laterale mancino ex Rufina.

Rondinella-Affrico (arbitro: Haba di Caltanissetta). Al "Bozzi" fari puntati su questa gara di cartello con l’Affrico di Villagatti che si presenta senza Sborgi e Longo ma con Rocchini, più il nuovo attaccante Renzi che probabilmente non giocherà. Rondinella di Gutili sarà priva di Gorfini squalificato e con Di Blasio in dubbio.

Fortis Juventus-Lanciotto Campi (arbitro: Poggianti di Livorno). Non ci sarà Bertini, il nuovo acquisto Di Gaudio convocato. Ospiti privi di Gonfiantini.

Castiglionese-Lastrigiana (arbitro: Fantoni sez. Valdarno). La Lastrigiana che si Una Lastrigiana al completo proverà a prendere un punto alla capolista.

Baldaccio Bruni-Signa 1914 (arbitro: Gallo di Mestre). Ad Anghiari contro la Baldaccio di Palazzi (ex Rondinella) il Signa prima della gara dovrà verificare le condizioni di due giocatori acciaccati.

G. Puleri