Il Cesena torna alla vittoria contro la Salernitana e ora sogna i play off

Cesena, 1 marzo 2025 – Torna a vincere il Cesena al Manuzzi dopo oltre due mesi e mezzo e la fa battendo la Salernitana con due reti nel finale di Prestia e Antonucci e dopo che gli ospiti avevano fallito un rigore con Cerri. Tre punti che lanciano i romagnoli verso un posto play off e comunque avvicinano l’obiettivo salvezza ora ad un passo.

Mignani si presenta in campo con il consueto 3-5-2, in mezzo Berti è preferito a Francesconi mentre Ceesay sostituisce l’infortunato Adamo sulla corsia di destra. Davanti fiducia alla coppia Shpendi- La Gumina. Parte forte il Cesena che nei primi cinque minuti crea due opportunità con La Gumina e Ciofi. Pressione alleggerita da una punizione dalla distanza di Verde senza pretese, la punta granata aggiusta la mira al 20’ e sempre su punizione dal limite prende il palo a Klinsmann battuto.

Salernitana che piano piano prende in mano le redini della partita, Cerri di testa spara a lato da buona posizione e al 43’ Ghiglione segna ma è ben oltre la linea dei difensori e l’arbitro annulla. Nella ripresa, nel Cesena, subito dentro Bastoni per uno spento Saric al 5’ azione Celia - Shpendi tiro del centravanti che Ferrari ferma con la spalla, per Cosso è rigore ma richiamato al Var torna sulla decisione.

Mignani cambia ancora, fuori Shpendi e Berti dentro Tavsan e Antonucci, al quarto d’ora è la Salernitana ad andare in rete con Corazza ma l’azione parte viziata da un fallo di Cerri su Prestia.

Con il passare dei minuti le squadre si allungano, il Cesena va vicino alla rete con Antonucci e Celia, ma al 35’ una trattenuta di Ciofi su Ferrari, vista poi con il Var, consente a Cerri di presentarsi dal dischetto, Klinsmann vola e neutralizza.

Passano due minuti e Prestia su angolo battuto da Bastoni infila sotto la traversa. In pieno recupero arriva anche il raddoppio di Antonucci dopo una caparbia azione di Francesconi sulla fascia.

Il tabellino

Cesena – Salernitana 2-0 (0-0)

CESENA (4-4-2) : Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (dal 38’st Francesconi), Saric (dal 1’ s.t. Bastoni), Calò, Berti (dal 14’ St Tavsan), Celia; Shpendi (dal 14’ st Antonucci), La Gumina (dal 22’ st Russo). (a disposizione: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Piacentini, Manetti, Pieraccini)

SALERNITANA (3-5-2) : Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon (42’ st Tello), Amatucci (42’ st Hrustic), Soriano (dal 30’ st Tongya), Corazza (dal 21’st Njoh); Cerri, Verde (dal 30’ st Raimondo ). (A disposizione: Sepe, Ruggeri, Caligara, Reine Adelaide, Guasone, Stojanovic, Girelli.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Gol: Prestia (41’ st) , Antonucci (50’ st)

Ammoniti: Ceesay (C ), Antonucci ©, Mangraviti (c) , Ciofi ©, Lochoshvili (s)

Angoli: 8-2

Recupero: 1’ e 6’

Spettatori: 10.895