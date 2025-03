Cesena ferma la striscia positiva: Juve Stabia passa al Manuzzi

Cesena, 30 marzo 2025 – Si ferma a sei la striscia positiva del Cesena, la Juve Stabia si aggiudica la sfida tra matricole grazie a una rete per tempo. Prima l’autogol di Mangraviti poi la zampata di Adorante mandano in doppio vantaggio la squadra di Pagliuca, il Cesena si illude con la rete di Cristian Shpendi tornato al gol dopo un digiuno di oltre quattro mesi, ma alla fine la rimonta non si compie.

Il primo squillo è della Juve Stabia, al 10’, con Adorante che di testa, su cross di Piscopo, spaventa Klinsmann, palla sul fondo di poco. Il Cesena fatica a trovare varchi in avanti contro una squadra, quella campana, che concede pochissima profondità. La prima azione degna di nota al 19’ con Berti che su invito di Calò arriva troppo tardi e la sua deviazione è facile preda di Thiam.

Un minuto dopo il vantaggio ospite, su un cross innocuo di Piscopo pasticciano Klinsmann e Mangraviti, l’ultimo a toccare è il difensore che di testa manda nella propria porta. Il Cesena accusa il colpo e rischia di capitolare poco dopo con un colpo di testa di Bellich su azione d’angolo, la reazione della squadra di Mignani tutta in un’azione solitaria di Shpendi stoppato al momento del tiro da buona posizione.

Prima dell’intervallo un gol annullato ad Adorante per fuorigioco (giusto) di Candellone in partenza di azione. La ripresa parte scoppiettante al 7’ su una ripartenza della Juve Stabia, Floriani Mussolini pesca in mezzo Adorante che brucia tutti e raddoppia. Dopo un palo colpito da Francesconi, al 10’ è Tavsan ad andarsene sulla fascia destra e a mettere in mezzo per Shpendi che accorcia, undicesimo gol stagionale per lui.

Il Cesena rialza la testa e sfiora il pareggio ancora con Tavsan che spedisce fuori di poco dopo una discesa solitaria. La Juve Stabia prova ad alleggerire con il solito Adorante che da fuori sfiora l’incrocio, poi tocca al nuovo entrato Russo impegnare a terra Thiam con una conclusione dal limite. Non produce nulla l’arrembaggio finale bianconero e la squadra di Pagliuca porta a casa i tre punti che valgono l’aggancio al Catanzaro al quinto posto.

Il tabellino

CESENA – SPEZIA 1-2 (0-1)

CESENA (3-5-2) : Klinsmann; Ciofi, Prestia (18’ st Piacentini), Mangraviti; Adamo, Francesconi, Calò (24’ st Saric), Berti (18’ st Russo), Celia (29’ st Donnarumma); Antonucci (al 1’ st Tavsan), Shpendi.. (a disposizione: Pisseri, Siano, Pieraccini, Manetti, Mendicino, La Gumina, Bastoni). All. M. Mignani.

JUVE STABIA (3-4-1-2). Thiam; Bellich (dal 13’ st Quaranta), Peda, Ruggero; Floriani Mussolini (24’ st Andreoni), Pierobon (41’ st Louati), Leone (1’ st Buglio), Fortini; Piscopo (24’ st Meli); Adorante, Candellone. (a disposzione : Matosevic, Rocchetti,Baldi, Sgarbi, Gerbo, Maistro, Mosti). All. G. Pagliuca

Arbitro: M.Marcenaro di Genova

Gol: 20’ pt Mangraviti (aut.), Adorante (7’st), 10’ st Shpendi,

Ammoniti: Leone (J) , Pierobon (J), Bellich (J) , Tavsan ©, Quaranta (J) Adamo (C)

Angoli: 8 - 1

Recupero: 5’ e 4’

Spettatori: 12.110