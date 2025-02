Catanzaro Cesena finisce 4-2, un’altra brutta battuta d’arresto

Catanzaro, 1 febbraio 2025 – Grave sconfitta del Cesena a Catanzaro per colpa di una fase difensiva disastrosa e ancora una volta dell’approccio iniziale sbagliato che ha permesso ai calabresi di andare sul 2 a 0 dopo 10 minuti. Al 1’ miracolo di Klinsmann su destro di Iemmello da 10 metri con deviazione in corner. Dal cui sviluppo nasce il primo gol calabrese. Colpo di testa di Bonini, al quarto gol in 3 partite, con Mangraviti fermo ad osservare. Al 10’ il raddoppio.

Clamorosa autorete di Pieraccini su cross di Cassandro, il difensore tenta di anticipare La Mantia in tuffo e insacca nell’angolino. Cesena già in ginocchio. Al 16’ Donnarumma a un passo dal gol. Azione prolungata del Cesena, Ciofi imbuca per Donnarumma che scarica una cannonata dal dischetto, alto di poco. Al 27’ Bastoni divora un gol clamoroso, prima timbra il palo, sulla ribattuta il centrocampista la butta in curva da due metri. Al 30’ l’autogol calabrese: Bastoni centra da sinistra per La Gumina, anticipo di Scognamillo che batte Pigliacelli.

Al 31’ Klinsmann salva ancora su Pagano e si arriva al gol numero 12 del capocannoniere della B, Iemmello.che di testa approfitta della marcatura blanda di Pieraccini. Al 16’ st il Cesena colpisce il secondo palo con Mangraviti di testa. Al 21’ st il Catanzaro passa ancora, gol di Cassandro, lasciato completamente libero, in contropiede, su assist di Quagliata. Bello in raddoppio bianconero di Antonucci in percussione e staffilata sotto la traversa. Esordisce in neo acquisto Saric, l’ultima parata è di Klinsmann su Pagano allo scadere.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini (44' st Antonini); Cassandro, Pagano, Petriccione, Pontisso (14' st Coulibaly), Quagliata (44' st Situm), Iemmello (37'st Biasci), La Mantia (14' st Pittarello). A disp.: Gelmi, Ceresoli, Ilie, Sek, Brignola, D'Alessandro, Buso. All.: Caserta.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Pieraccini (9' st Francesconi), Prestia, Mangraviti; Ciofi, Berti, Mendicino (31' st Saric), Bastoni (24' st Tavsan), Donnarumma (24' st Celia), Shpendi (24' st Antonucci), La Gumina. A disp.: Pisseri, Montalti, Piacentini, Valentini, Manetti, Coveri. All.: Mignani. Arbitro: Galipò di Firenze. Reti: 3' pt Bonini, 10' pt autorete di Pieraccini, 30' pt autorete di Scognamillo, 38' pt Iemmello, 21' st Cassandro, 25' st Antonucci. Note: spettatori 8.514, 228 ospiti; ammoniti La Gumina, Brighenti, Donnarumma, Pigliacelli, Antonucci, Saric; angoli 4 a 1 per il Cesena; recupero 1' e 5'.