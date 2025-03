Cesena Spezia, la partita finisce a reti inviolate

Cesena, 15 marzo 2025 – Finisce a reti inviolate il match del Manuzzi tra Cesena e Spezia, liguri che recriminano per un rigore sbagliato da Lapadula nella ripresa, mentre al Cesena annullata dal Var una rete di Calò dopo cinque minuti di consultazione.

Mignani all’ultimo minuto deve rinunciare a Klinsmann per un problema alla mano, al suo posto Pisseri. Out per infortunio anche La Gumina, squalificati invece Mangraviti e l’ex Antonucci. Anche tra le file spezzine assenze importanti, primo tra tutti il regista Salvatore Esposito oltre a Degli Innocenti, Sarr e Mateju. Prima fase di studio solo un tentativo in acrobazia di Shpendi che non preoccupa Chichizola. Spezia che con il passare dei minuti prende campo e Reca di testa, a metà tempo, prende la traversa su azione d’angolo. Si sveglia il Cesena ancora con Shpendi che nel giro di due minuti calcia verso la porta, la prima volta fuori la seconda volta Hristov salva. Ancora Berti da fuori calcia a botta sicura, Wisniewsky devia a Chichizola battuto. Prima dell’intervallo da segnalare un’uscita avventata di Pisseri che per poco non manda a rete Lapadula. La ripresa si apre con il Cesena in avanti e al 9’ arriva la rete di Calò dopo un batti e ribatti in area, Prontera però annulla dopo un lunghissimo check del var. La partita si infiamma, lo Spezia spinge e prima Bandinelli poi Kouda hanno nei piedi la palla buona per sbloccare. Al 21’ un rilancio sbagliato di Prestia innesca il contropiede di Lapadula, Pisseri esce e commette fallo, rilevato dal Var, lo stesso Lapadula va sul dischetto, ma Pisseri neutralizza anche la ribattuta. Ancora Pio Esposito di testa sfiora la marcatura di testa, Mignani butta nella mischia Russo al posto di Shpendi E l’ex Sassuolo si procura l’angolo da cui nasce l’occasione clamorosa per Ciofi che da due passi spara alto. L'ultimo brivido è ancora per un colpo di testa di Russo che su cross di Tavsan manda fuori di un soffio.

Il tabellino

CESENA – SPEZIA 0-0

CESENA (3-5-2) : Pisseri; Ciofi, Prestia, Piacentini; Adamo (36’ st Ceesay), Calò (29’ st Mendicino),Francesconi, Bastoni (29’ st Tavsan) , Celia; Berti (47’ st Saric) , Shpendi (36’ st Russo). (a disposizione: Siano, Pieraccini, Donnarumma, Coveri). All. M. Mignani.

SPEZIA (3-5-2) : Chichizola; Wisniewsky, Hristov, Bertola; Elia (29’ st Vignali), Bandinelli (30’ st Cassata), Nagy (41’ st Falcinelli), Kouda (29’ st Candelari), Reca; Lapadula (30’ st Di Serio), Esposito. (a disposizione: Gori, Ferrer, Colak, Aurelio, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata). All. L. D’Angelo.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna

Ammoniti: Ciofi (c), Pisseri ( C) , Kouda (S), Vignali (S), (

Angoli: 8 -7

Recupero: 0 e 7’

Spettatori: 11.927