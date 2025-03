Il Sassuolo vince a Cittadella e procede la marcia verso la serie A

Modena, 15 marzo 2025 – Il Sassuolo procede la sua marcia verso la Serie A battendo in trasferta per 2-1 il Cittadella. Pronti via e i neroverdi passano con Mulattieri, poi a inizio della ripresa il raddoppio di Berardi, favorito da una deviazione di Masciangelo. Solo nel recupero Tronchin accorcia le distanze per i granata.

Ecco dunque la 21ma vittoria stagionale del Sassuolo che spinge a -14 lo Spezia, che resta terzo dopo aver pareggiato a Cesena. Al netto del gol subito nel finale, quando i neroverdi, già sul 2-0, pensavano già forse al ‘supplemento’ di vacanze che regalerà loro la pausa, il Tombolato vede la squadra di Grosso offrire un’altra prova di forza.

Un gol per tempo e tutti a casa, con tanti saluti alla buona volontà dei veneti, in partita ma sempre troppo lontani dalla possibilità di vincerla, nonostante il già citato acuto finale che ha regalato un po’ di suspence ad una gara che il Sassuolo ha a lungo dominato, e che il Citta ha fatto solo nella misura in cui qualche svagatezza di troppo del Sassuolo gli ha lasciato fare.

Intanto, la Juve Stabia batte il Modena con una doppietta di Candellone chiudendo virtualmente la pratica salvezza. I padroni di casa sbloccano il risultato alla prima occasione utile al 10' e raddoppiano poco prima della metà del secondo tempo sempre con Candellone. Di Palumbo il rigore che accorcia le distanze.

Il tabellino

Cittadella-Sassuolo 1-2

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi (48’ s.t. Voltan), Pavan, Carissoni; D’Alessio, Vita (25’ s.t. Tessiore), Amatucci, Palmieri (25’ s.t. Tronchin), Masciangelo; Okwonkwo (14’ s.t. Pandolfi), Rabbi (14’ s.t. Desogus). All. Dal Canto (Maniero, Matino, Capradossi, Casolari, Rizza, Piccinini, Diaw)

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli (22’ p.t. Ghion); Berardi (43’ s.t. Muharemovic), Volpato (26’ s.t. Verdi), Pierini (26’ s.t. Lipani); Mulattieri (26’ s.t. Moro). All. Grosso (Satalino, Missori, Paz, Odenthal, Bonifazi, Obiang, Iannoni)

Arbitro: Monaldi di Macerata (Fontani, Emmanuele, q.u. Ramondino) Reti: 16’ p.t. Mulattieri, 1’ s.t. Berardi, 45’ s.t. Tronchin Note: ammoniti Doig, Salvi, Tronchin, Pavan, angoli 3-5, rec. 3’ e 4’