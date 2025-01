Cesena-Bari finisce 1-1, La Gumina su rigore risponde a Favilli

Cesena, 25 gennaio 2025 – Finisce 1-1 lo 'spareggio con vista playoff' andato in scena all'Orogel Manuzzi fra Cesena e Bari, con La Gumina, attaccante neoacquisto del cavalluccio, che dal dischetto nel secondo tempo risponde a Favilli, che aveva portato in vantaggio i pugliesi nel primo.

Il match è frizzante e vivace fin dalle prime battute, con il Bari che prova a prendere in mano il pallino del gioco e chiudere i padroni di casa nella loro metà campo. Sugli spalti, si fanno sentire forte anche i quasi 2mila tifosi ospiti saliti in Romagna. E spinti anche da loro, sono proprio i galletti a sbloccare il match a metà della prima frazione. Tavsan perde palla sulla trequarti, Obaretin fa ripartire l’azione e lancia nel lungo il pallone, involandosi sulla sinistra: 1-2 con Dorval a superare Adamo e, arrivato all’altezza dell’area bianconera, lancia il traversone. Che Favilli, lasciato troppo libero da Mangraviti, non deve far altro che insaccare alle spalle di Klinsmann, piazzando la sfera con un tocco preciso sul palo lontano. Il Cesena accusa, e il nervosismo aumenta, tanto che Calò si fa addirittura espellere: la mezz’ora è passata da poco, quando il centrocampista bianconero alza decisamente troppo il gomito, colpendo Benali al volto. Guia, richiamato dalla sala Var, dopo qualche minuto al monitor sventola il cartellino rosso in faccia al numero 35, che lascia il Cesena, già in svantaggio nel risultato, giocare in 10 per la restante ora di gioco.

Cesena Bari 1-1. Daniele Donnarumma

Con un uomo in meno, è inevitabile che il pallino del gioco sia in mano agli ospiti, che dopo un quarto d’ora del lato B del match vanno vicino al raddoppio. Tiro-cross di Maita, sogno estivo proprio del Cesena, con Donnarumma che si fa trovare pronto e nega il bis a Favilli. Il Cesena sa che deve recuperare e prova a pungere: dagli sviluppi di un angolo sbuca la testa del neoentrato La Gumina, ma Radunovic è pronto e blocca a terra. A risollevare i conti per il Cesena ci pensa la panchina, con i cambi di Mignani che danno la scossa ai bianconeri. E sono proprio due neoentrati a farsi trovare pronti: gran discesa di Kargbo sulla sinistra, che entra in area e serve La Gumina, che tocca indietro proprio per il sierraleonese. Il tiro del numero 10 impatta sul palo, con il pallone che rientra e su cui ci si fionda proprio la Gumina. Oberati però stende l’attaccante bianconero in area nell’esatto momento in cui Bastoni insacca il rimpallo, ma l’arbitro è già a mano tesa, con l’indice sul dischetto. Dagli 11 metri si presenta La Gumina, che spiazza Radunovic e pareggia i conti. Nel recupero è ancora Kargbo ad involarsi, ma entrato in area incespica sul pallone, anche grazie al recupero della difesa ospite. La Gumina prova il tap-in, ma il suo tiro viene bloccato. Finisce 1-1 quindi lo ‘spareggio’ con vista playoff, con entrambe le formazioni che salgono al sesto posto (in attesa di Reggiana-Palermo di domani) con 30 punti.

Il tabellino del match

Cesena 1

Bari 1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Tavsan (17’ st Bastoni), Calò, Francesconi (27’ st Mendicino), Donnarumma; Shpendi (27’ st La Gumina), Antonucci (17’ st Kargbo). A disp. Pisseri, Veliaj, Piacentini, Pieraccini, Berti, Manetti. All. M. Mignani.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli (21’ st Tripaldelli), Lella (37’ pt Sibilli), Benali, Maita, Dorval; Falletti (33’ st Bellomo), Favilli (21’ st Bonfanti). A disp.: Pissardo, Marfella, Maiello, Manzari, Simic, Saco. All.: Longo.

Arbitro: Guia di Olbia.

Reti: 23’ pt Favilli, 38’ st La Gumina (rig.)

Note: recupero 5’ e 4’; spettatori 12.949, di cui 1.992 ospiti; espulso Calò al 36’ per gioco violento; ammoniti Adamo, Francesconi e Mendicino per il Cesena, Favasuli, Favilli e Pucino per il Bari.