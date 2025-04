Giovani biancorossi protagonisti nei tornei internazionali Under 16 e Under 17

Giovani biancorossi in rappresentativa e in Nazionale. Pietro Drudi è stato convocato in Rappresentativa Lega Pro Under 17 per il Torneo ‘Maggioni-Righi’ che si svolgerà da oggi e fino a lunedì a Borgaro Torinese. La rappresentativa si radunerà oggi al centro sportivo Maggioni di Borgaro Torinese per il primo allenamento in vista del torneo che entrerà nel vivo domani alle 16.50 allo stadio ‘Walter Righi’ per la prima gara del girone B contro lo Shelbourne. Poi i giovani Under 17 giocheranno anche sabato, alle 18, contro la rappresentativa regionale Piemonte e domenica, sempre alle 18, contro il Genoa. Le gare delle fasi finali (semifinale e finale) si svolgeranno sempre allo stadio Righi lunedì.

La Federcalcio di San Marino ha invece convocato i biancorossi Francesco Aureli, Francesco Bucchi e Matteo Sammaritani per il Torneo di Sviluppo Uefa Under 16 che si svolgerà da sabato in Albania. La Nazionale San Marino Under 16 guidata dal ct Loris Bonesso si troverà allo Stadium domani per la prima seduta di allenamento poi in Albania affronterà Kosovo, Albania e Andorra.