CHAMPIONS. Alexander-Arnold vuole solo il Real

Dalla Spagna si dicono sicuri, Trent Alexander-Arnold ha già detto al Liverpool di voler giocare nel Real Madrid nella prossima stagione, e questo potrebbe anticiparne la partenza. Secondo ’Marca’ i Reds non sarebbero riusciti a convincere l‘esterno a rinnovare. il contratto è in scadenza a giugno, quindi da gennaio il 26enne inglese (nella foto) potrà comunque decidere dove giocare l’anno prossimo e avrebbe accettato la corte del Real Madrid dove ritroverebbe Jude Bellingham. A questo punto, come capita spesso in situazioni simili, per non arrivare a perderlo a zero il Liverpool potrebbe anche decidere di trattarne la cessione al Real già a gennaio, anche se la squadra di Slot è in testa alla Premier e vola in Champions.

Sul fronte Manchester invece secondo il ’The Sun’ ci sarebbero contatti in corso tra contatti tra lo United e la Juventus. Gli inglesi stanno cercando di cedere Marcus Rashford e l’avrebbero proposto ai bianconeri che, però, preferirebbero Joshua Zirkzee, pallino di Thiago Motta che lo ha lanciato nel Bologna. L’olandese, 23 anni, sta deludando in Premier dopo essere stato pagato 36.5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro). Ma la Juventus insiste ed esclude la pista Rashford, che il nuovo tecnico dei Red Devils, il portoghese Amorim, continua a escludere.