Champions League in diretta radio: dove ascoltare i match delle 5 squadre italiane

Roma, 13 settembre 2024 - Si è in macchina e sulla Rai non c'è traccia della Champions. Dove poter ascoltare la diretta dei match delle 5 italiane impegnate nel massimo torneo Uefa? In soccorso a chi non può fisicamente, o non ha abbonamenti tv particolari, è arrivata RTL 102.5, la prima radiovisione d'Italia, che ha acquisito i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane in Champions League.

La coppa della Champions League

La prima fase del torneo inizierà il 17 settembre e si concluderà il 29 gennaio. Impegnati cinque club italiani: Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna.

"È un'operazione straordinaria e dimostra come RTL 102.5 sia leader anche nel mondo dello sport. Seguiremo la Champions League con ogni sforzo con la nostra squadra di giornalisti sportivi direttamente dagli stadi, per trasmettere l'emozione di queste quaranta partite in diretta. RTL 102.5 ha una lunga tradizione nell'acquisizione dei diritti calcistici. Sarà un prodotto radiofonico inimmaginabile" ha spiegato Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5.