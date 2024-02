Champions League: Ottavi di finale, inizia la fase a eliminazione diretta con grandi sfide

Champions League, comincia la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Stasera si incrociano Lipsia-Real Madrid (diretta in chiaro su Canale 5, in abbonamento su Sky) e Copenhagen-Manchester City (diretta Sky). Entrambe le gare sono in programma alle 21. Domani tocca a PSG-Real Sociedad e Lazio-Bayern (alle 21).