Champions league. Psg, c’è il Borussia. Obiettivo rimonta

Al Parco dei Principi il PSG va a caccia della rivincita, dopo essersi fermato davanti al ’muro giallo’ del Signal Iduna Park. Sì, perché alle 21 (Canale 5) Mbappè e compagni si giocano un posto nella finale della coppa più ambita, la Champions League, per la seconda volta nella loro storia. La squadra di Luis Enrique deve riscattare lo 0-1 dell’andata subito dai tedeschi di Edin Terzić. "Il nostro obiettivo non è vincere con due gol di scarto, ma semplicemente vincere", dice il tecnico spagnolo, accettando anche la possibilità di supplementari e rigori. "Prima di tutto dobbiamo segnare un gol e vincere la partita e non importa se dovessimo subirne uno, dovremo solo mantenere la calma. Dovessimo perdere, il sole sorgera lo stesso".

E domani si fa il bis con l’altra semifinale, il ritorno fra Rel e Bayern Monaco. Si parte (sempre alle 21) dal 2-2. Ma gli umori delle due squadre sono agli opposti: i Blancos giocano sulla scia dell’euforia per il campionato appena conquistato. I tedeschi vengono da quella che è probabilmente la loro peggior stagione.