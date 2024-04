Champions League, quarti: che ribaltoni, Borussia e PSG volano in semifinale

Milano, 16 aprile 2024 – Spettacolo all’andata e altrettanto al ritorno, la Champions League non tradisce le aspettative. In Germania il Borussia Dortmund vince 4-2 contro l’Atletico Madrid grazie alle reti decisive nel secondo tempo di Fullkrug e Sabitzer che hanno ribaltato il match dopo il 2-2 dei primi 45 minuti. Dopo undici anni dall'ultima volta i tedeschi tornano a giocare una semifinale di Champions League. Mentre a Barcellona gli uomini di Xavi, nonostante del 3-2 dell’andata, si sono inchinati al Paris Saint Germain che, sfruttando l'uomo in più per oltre sessanta minuti, ha vinto con un netto 1-4. Ripercorriamo nel dettaglio i due match appena terminati

Fullkrug e Sabitzer la ribaltano nel secondo tempo, passa il Borussia

Pronti, via e Azpilicueta salva tutto: Adeyemi fugge sulla corsia, lascia lì per Sabitzer che colpisce a botta sicura, ma trova la respinta decisiva del difensore del Cholo. Ritmi frenetici, si corre dall'alta parte e Morata si mangia un gol fatto: l'ex Juve arriva a tu per tu con Kobel, tocca sotto per lo scavetto che però è troppo largo e va sul fondo. Alla mezz'ora il ritmo cala e la gara diventa più tattica e di palleggio. Al 34' Hummels da una bella palla per Brandt che da dentro l'area incrocia con il sinistro e trova il gol del vantaggio. Tempo cinque minuti e Maatsen raddoppia: Sancho va in verticale da Sabitzer, molto ispirato, che serve l'olandese che controlla e segna sul secondo palo. Così il Borussia ribalta l'esito della gara d'andata. Il secondo tempo comincia con l'autorete di Hummels al 49': dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Hermoso colpisce di testa, la palla carambola sul tedesco che batte il proprio portiere. L'Atletico riparte in contropiede con Correa e De Paul, ora è il Borussia in difficoltà. Al 64' segna Correa! Azione in verticale dell'Atletico Madrid, con Riquelme che raccoglie sul secondo palo, calcia forte in mezzo, arriva Correa che la spinge in porta e manda, al momento, la squadra di Simeone in semifinale. Clamoroso al Signal Iduna Park, al 71' torna avanti il Borussia: la squadra di Terzic reagisce subito con Fullkrug che segna di testa su assist ancora di Sabitzer. Non c'è niente da fare, è la sua giornata, è lui il protagonista del match: Marcel Sabitzer fa impazzire i tifosi gialloneri segnando il gol del 4-2. Tiro di Fullkrug respinto, la palla arriva all'ex Bayern che calcia in diagonale, Oblak la tocca ma non abbastanza. Adesso sono i tedeschi ad accedere al prossimo turno. Minuti finali in cui il Borussia si difende, resta tutto dietro e lascia il pallino del gioco all'Atletico che è chiamato all'impresa. La squadra di Simeone non riesce a bucare il muro giallonero, finisce 4-2 per il Borussia che va in semifinale.

Il Paris Saint Germain vince al Lluis Companys e va in semifinale

L'ambiente è dei più caldi, la sfida è delle più sentite e Raphinha la indirizza dopo 12 minuti: Yamal se ne va palla al piede, salta secco Nuno Mendes, dal fondo la mette d'esterno per Raphinha che in tap in sblocca la sfida a favore del Barcellona. Il Paris Saint Germain è colpito a freddo, ma reagisce subito con il solito Mbappé che si fa vedere dalle parti di Ter Stegen. Arriva l'episodio che cambia la gara al 29': Barcola se ne va in velocità, Araujo deve intervenire per evitare un facile uno contro uno contro il portiere, atterra l'avversario al limite dell'area e rimedia il cartellino rosso. Barcellona in 10. Dalla punizione non nasce nulla, ma ora per i blaugrana si fa difficile e Xavi manda dentro Inigo Martinez per Yamal. Al 40' la pareggia l'ex Ousmane Dembelé: Riparte ancora benissimo il PSG che sfonda con Barcola, ben servito da Vitinha, poi dalla sinistra arriva un cross a mezza altezza dove il francese calcia sicuro e buca Ter Stegen. La gara si fa fisica nel finale di primo tempo: gialli per Mbappé, Inigo Martinez e Fabian Ruiz. Il primo tempo termina 1-1. La ripresa comincia con il PSG che controlla il ritmo e Hakimi si fa vedere con un destro dalla distanza sul quale è attento Ter Stegen. Al 54' segna Vitinha! Corner corto di Dembelé, palla al limite per il centrocampista con la 17 che calcia di destro una rasoiata all'angolino che vale il 1-2. Ora nel computo totale il punteggio è di 4-4. Risponde subito il Barca con il palo esterno di Ilkay Gundogan con una bella conclusione da lontano. Al 57' viene espulso per proteste Xavi, non ci pensa su l'arbitro che non gradisce le reiterate lamentele del tecnico dei catalani. Oltre al danno arriva la beffa per i padroni di casa due minuti dopo: calcio di rigore per il PSG, fallo di Cancelo, che compie un'autentica follia, su Dembelé. Dal dischetto la incrocia Kylian Mbappè e 1-3. I padroni di casa sono alle crode, la squadra di Luis Enrique vede la qualificazione molto vicina. Lewandowski e Raphinha provano a dare la scossa, ma Donnarumma c'è. L'ex portiere del Milan all'85' rischia tantissimo uscendo male su una punizione di Raphinha e centrando Lewandowski, non c'è fallo solo perché la posizione del polacco era irregolare. Mette in ghiaccio la partita Kylian Mbappé all'89'! Ripartenza del PSG con Hakimi, il Barca è tutto a trazione anteriore e fatica a rientrare, il marocchino appoggia per Mbappé, la palla arriva su Asensio che colpisce la traversa, Koundé rinvia in maniera imprecisa e allora ci pensa lui, ci pensa Mbappé. Il Paris Saint Germain ribalta il risultato dell'andata e passa in semifinale.