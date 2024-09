Biglietti Lipsia-Juventus: dove trovarli e quanto costano

Dopo aver conquistato tre punti fondamentali contro il PSV Eindhoven allo Stadium, la Juventus, guidata da Thiago Motta, si prepara per la sfida in Germania contro il Lipsia, il 2 ottobre 2024, alla Red Bull Arena. L'importanza di questa partita è amplificata dal nuovo formato della Champions League, che impone alle squadre di accumulare il massimo dei punti possibili in ogni incontro. Per questo motivo, sarà essenziale la presenza numerosa dei tifosi bianconeri, pronti a sostenere la squadra in una trasferta impegnativa.

Ecco tutte le informazioni utili sui biglietti.

I biglietti per il settore ospiti, riservati ai tifosi bianconeri, hanno un prezzo di 42,50 €. Questo prezzo è stabilito dal RB Lipsia e si allinea alle politiche UEFA che prevedono prezzi standard per i tifosi in trasferta. I posti assegnati sono situati nella parte del settore riservato ai sostenitori della Juventus, per garantire la migliore esperienza possibile durante l'evento.

L'acquisto dei biglietti è gestito esclusivamente online tramite il sito ufficiale della Juventus. Dopo aver completato l’acquisto, i tifosi riceveranno due comunicazioni fondamentali:

Una mail inviata direttamente dal RB Lipsia, contenente il biglietto in formato digitale, compatibile con gli smartphone.

Un’altra mail inviata dalla Juventus, che servirà per confermare i dati personali e fornire eventuali informazioni sul viaggio.

Il formato digitale dei biglietti è ormai uno standard per gli eventi calcistici internazionali. Questo permette una gestione più sicura e pratica per i tifosi, eliminando il rischio di perdere o dimenticare il biglietto cartaceo. È importante ricordare che per accedere allo stadio sarà necessario presentare non solo il biglietto digitale ma anche un documento di identità valido. Senza questi due elementi, non sarà possibile accedere alla Red Bull Arena.

Dall’aeroporto alla Red Bull Arena: Aeroporto di Lipsia-Halle: Il più vicino alla città, dista circa 18 km dalla Red Bull Arena.

Mezzi pubblici: Dall'aeroporto, il mezzo più comodo è il treno S-Bahn S5 o S5X, che in circa 15-20 minuti raggiunge la stazione centrale di Lipsia. Da lì, è possibile prendere i tram linea 3, 4, 7, 15 tutti con destinazione fermata: Sportforum Süd o Sportforum Ost. Il percorso, dalle fermate alla Red Bull Arena, richiederà altri 10 minuti a piedi.

Taxi: Una corsa in taxi dall’aeroporto alla Red Bull Arena può impiegare circa 25-30 minuti, a seconda del traffico.