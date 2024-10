Champions League, Bayer Leverkusen-Milan: Morata verso il forfait. Orario e dove vederla

Leverkusen (Germania), 30 settembre 2024 – Galvanizzato dai tre convincenti successi consecutivi ottenuti contro Venezia, Inter e Lecce, il Milan è pronto a rituffarsi nella Champions League perché domani sera, alle ore 21 (diretta su Sky Sport e Sky Calcio), andrà a far visita al Bayer Leverkusen. Un banco di prova importante per i rossoneri, che dovranno dar continuità ai progressi compiuti in queste ultime settimane e riscattare il ko all’esordio contro il Liverpool per conquistare i primi punti europei: “Credo che sarà una partita diversa – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca in conferenza –, ma al tempo stesso credo che sarà simile a quella che abbiamo giocato poche settimane fa contro il Liverpool. Dobbiamo cercare di dare continuità ai progressi fatti in quest’ultimo periodo. Credo che ci sia stata crescita dal punto di vista della tenuta difensiva e quello contro il Bayer sarà un bel test per valutare le nostre capacità in difesa. Ai ragazzi ho detto che per riuscire a battere una squadra con le qualità del Bayer Leverkusen servirà una gara praticamente perfetta sul piano difensivo. Sono molto fiducioso, ma ripeto che questa sarà un’altra partita. È vero che in queste ultime gare di campionato abbiamo fatto bene ma la Serie A è diversa dalla Champions. Leggendo le parole di Xabi Alonso, mi viene da dire che si dicono sempre le stesse cose sulle squadre italiane: che difendono bene. Mi piacerebbe invece che si parlasse del Milan come di una squadra che gioca diversamente. Chiaro che contro il Bayer, che è una squadra forte, difenderemo ma quando abbiamo la palla dobbiamo cercare di giocare”. L’unico neo dovrebbe essere l’assenza di Morata, uscito un po’ acciaccato dalla sfida contro il Lecce: “Ha stretto i denti per giocare venerdì scorso. È in dubbio e noi cercheremo di gestirlo. Vedremo come starà ma non vogliamo correre rischi”.

Le scelte di Fonseca e Xabi Alonso

Con la probabile assenza dello spagnolo, il Milan dovrebbe scendere in campo con un modulo simile al 4-2-3-1: al centro del pacchetto difensivo davanti a Maignan dovrebbe tornare Pavlovic a far coppia con Gabbia, mentre sulla destra dovrebbe esserci il rientro dal 1’ di capitan Calabria, con Theo Hernandez schierato sull’out mancino. La diga davanti alla difesa dovrebbe invece essere formata da Reijnders e Fofana, mentre Leao, Loftus-Cheek e Pulisic avranno il compito di supportare la punta Abraham. Il Bayer Lerverkuse di Xabi Alonso dovrebbe invece scendere in campo con la difesa a tre: nello specifico dovrebbero essere Tapsoba, Tah e Hincapie i tre centrali schierati a protezione del portiere Hradecky. Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo comporranno la linea di centrocampo, alle spalle del tridente d’attacco Terrier-Boniface-Wirtz. Orari e dove vedere la gara: Bayer Leverkusen – Milan, calida per la seconda giornata della Champions League 2024-2025, sarà trasmessa martedì 1° ottobre alle ore 21 in diretta su Sky Sport e Sky Calcio Probabili formazioni: Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All.: Fonseca.