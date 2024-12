Champions League calendario: le partite del sesto turno: programma e dove vederle in tv

Roma, 9 dicembre 2024 – Dodici squadre in cinque punti. La Champions League 2024/2025 è più combattuta che mai, sia per la qualificazione agli ottavi di finale sia per l’accesso ai playoff. La nuova formula ha rimescolato le carte con big che rischiano e altre che volano, oppure squadre contro pronostico in piena corsa per qualificarsi. In tutto questo competono bene le italiane, con Inter e Atalanta pienamente in corsa per gli ottavi e anche Milan e Juventus ancora con possibilità di farcela, mentre è sull’orlo dell’eliminazione il Bologna che ha un solo punto ed è reduce da quattro ko consecutivi.

La situazione

Una sola squadra a punteggio pieno, è il Liverpool di Slot che comanda con 15 punti, due in più dell’Inter di Inzaghi – tutte vittorie a eccezione del pari di Manchester – poi a 12 inseguono Dortmund e Barcellona, ben posizionate per gli ottavi, mentre a 11, in quinta posizione, c’è solitaria l’Atalanta. Dietro arriva il gruppone di quelle che sperano e sognano gli ottavi diretti. A quota 10 ci sono Leverkusen, Arsenal, Monaco, Aston Villa, Sporting Lisbona, Brest e Lille, ma qualcuna di queste dovrà accontentarsi dei playoff e la differenza reti farà la differenza. Juve e Milan? Un po’ in ritardo, ma ancora in gioco. I bianconeri di Motta sono in calo con 8 punti e sono reduci da due pareggi di fila in seguito alla sconfitta interna con lo Stoccarda, mentre i rossoneri di Fonseca sono in grande risalita in Europa con tre successi di fila e quello preziosissimo di Madrid. Qualche big, invece, è caduta in disgrazia e rischia una clamorosa eliminazione. Il Manchester City è diciassettesimo al pari della Juve con 8 punti e scenderà proprio a Torino, mentre sul filo del rasoio c’è il Real Madrid, ora ventiquattresimo con 6 punti e 2 di vantaggio sulla zona eliminazione occupata dal Psg reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro.

I match importanti

Partendo proprio dai parigini ci sarà una delicata partita in Austria contro il Salisburgo che è a quota 3 e conserva ancora qualche speranza di playoff. Attenzione anche al Real, che fa visita a un’Atalanta in grande forma, e ha bisogno di un risultato per cavarsi di impaccio. Big match anche per l’Inter che fa visita ai campioni di Germania del Leverkusen. Al mercoledì, big match assoluto allo Stadium tra Motta e Guardiola tra Juve e City, ma anche Dortmund-Barcellona avrà l’attenzione degli appassionati europei. Partita di livello anche a Londra tra Arsenal e Monaco. Infine, le altre due italiane. Sfida dal sapore storico per il Milan che affronta la Stella Rossa a San Siro, mentre il Bologna avrà una affascinante trasferta a Lisbona con il Benfica. Non c’è altro risultato se non la vittoria per sperare. Servirebbe un miracolo.

Martedì 10 dicembre

Dinamo Zagabria-Celtic ore 18.45 Sky Sport 254.

Girona-Liverpool ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253.

Lipsia-Aston Villa ore 21.00 Sky Sport 255

Leverkusen-Inter ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Atalanta-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253

Bruges-Sporting Lisbona ore 21.00 Sky Sport 257

Shakhtar-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254

Salisburgo-Psg ore 21.00 Sky Sport 256

Brest-Psv ore 21.00 Sky Sport 258

Mercoledì 11 dicembre

Atletico Madrid-Slovan Bratislava ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Lille-Sturm Graz ore 18.45 Sky Sport 254

Dortmund-Barcellona ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254

Juventus-Manchester City ore 21.00 Amazon Prime

Benfica-Bologna ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253

Arsenal-Monaco ore 21.00 Sky Sport 255

Milan-Stella Rossa ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Feyenoord-Sparta Praga ore 21.00 Sky Sport 357

Stoccarda-Young Boys ore 21.00 Sky Sport 256

Live streaming su Amazon Prime per Juve-City e su Sky Go o Now Tv per le altre.