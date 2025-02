Champions League, Feyenoord-Milan: orario e dove vedere il match

Rotterdam (Paesi Bassi), 12 febbraio 2025 – Il passo falso commesso sul campo della Dinamo Zagabria nell’ultima giornata della prima fase ha scalzato il Milan di Sergio Conceiçao fuori dalle prime otto della classifica, costringendolo a passare attraverso i playoff per conquistare un pasto agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Playoff che comincerà questa sera con la sfida in programma alle ore 21 sul campo del Feyenoord (il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video) che quest’anno, come i rossoneri, ha faticato un po’ a trovare la giusta continuità di risultati e, proprio a due giorni dalla gara di questa sera, nonostante il rotondo successo ottenuto a spese dello Sparta Rotterdam, ha deciso di separarsi da mister Brian Priske e promuovere, quantomeno provvisoriamente, il tecnico della formazione Under 21 del club, Pascal Bosschaart. Non si è fatto però trarre in inganno da questa situazione turbolenta in seno al club olandese il tecnico dei rossoneri Sergio Conceiçao, che ha chiesto alla squadra di scendere da subito in campo con il giusto atteggiamento: “Un cambiamento dello staff tecnico – ha spiegato Conceiçao nella conferenza della vigilia – porta sempre nuove motivazioni in un gruppo. Si tratta di una gara di Champions su un campo storicamente difficile come quello del Feyenoord. Ci ho giocato tre anni fa quando allenavo il Porto e so che troveremo un ambiente tosto e molto caldo. Anche noi dovremo fare i conti con i nostri problemi. Avremo a disposizione soltanto 17 giocatori di movimento. Ma la storia della partita dipenderà da quello che faremo noi. Se riusciremo ad entrare in campo con il giusto atteggiamento e metteremo sul campo tutto quello che abbiamo preparato, allora avremo buone possibilità di fare risultato”. Una gara molto speciale per Santiago Gimenez che fino a poche settimane fa vestiva proprio la casacca del Feyenoord, che ha trascinato fin qui a suon di gol: “La gara contro il Feyenoord è speciale per tutti, non solo per lui. Siamo qui per colpa nostra e ce ne prendiamo ogni responsabilità. Santi lo seguivo da anni. È giovane e ha tanta strada davanti a sé, ma è già un giocatore di altissimo livello. Ha tanto talento e deve continuare a lavorare, perché la squadra ha bisogno di lui nei movimenti con e senza palla. Sono contento di lui e del resto della squadra”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Bosschaart

Il tecnico del Milan dovrebbe optare per il 4-2-3-1 lanciando dal 1’ i suoi quattro tenori d’attacco. Al centro della difesa, davanti a Maignan, ci sarà invece ancora la coppia Tomori-Pavlovic, con Walker e Theo Hernandez sulle corsie esterne. In mediana si ricomporrà la coppia Fofana-Reijnders, mentre come detto davanti ci saranno Pulisic, Joao Felix e Leao a supporto della punta Gimenez. Bosschaart dovrebbe invece rispondere schierando il suo Feyenoord con il 4-3-3: Tra i pali sarà Wellenreuther a prendere il posto di Bijlow che avrà davanti a sé il quartetto formato da Nieuwkoop, Beelen, Hancko e Smal. Moder e Milambo saranno invece le mezzali ai lati del regista Hwang. Infine, ci sarà il tridente offensivo formato da Paixao, Carranza e Moussa. Orari e dove vedere la gara in TV: la gara Feyenoord-Milan, valida per l’andata dei playoff di UEFA Champions League, sarà trasmessa mercoledì 12 febbraio in esclusiva su Amazon Prime Video dalle ore 21.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao. Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. All. Bosschaart.