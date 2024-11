Champions League, italiane in campo per la quinta giornata: programma e orari tv

Bologna, 25 novembre 2024 – C’è una sola squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate di Champions League, ma le italiane sono pienamente in corsa per i rispettivi obiettivi. Il Liverpool comanda con 12 punti una classifica molto corta, con Sporting, la sorpresa Brest, Monaco e Inter a inseguire a quota 10 punti, un pokerissimo di squadre che appare avere chance importanti di qualificazione diretta agli ottavi. Resta però il mucchio selvaggio subito dietro, con Barcellona, Dortmund e Aston Villa a 9, poi l’Atalanta nona, quindi in posizione di attacco, a quota 8, un punto meglio della Juve, reduce da una sconfitta e un pari. Si è rilanciato anche il Milan dopo la vittoria di Madrid, risalito a 6 punti e con i primi otto posti non così lontani. Più in difficoltà il Bologna, un punto in quattro partite, e distante quattro lunghezze dal ventiquattresimo posto che significherebbe playoff di spareggio (tra l’altro i rossoblù non hanno ancora segnato).

Le partite delle italiane

Una occasione per un’altra vittoria ce l’ha il Milan, che fa visita al fanalino di coda Slovan Bratislava, ancora a zero punti e con ben 15 gol incassati. I rossoneri ne hanno vinte due in fila e con la terza aggredirebbe le posizioni valide per gli ottavi diretti. Si gioca martedì alle 18.45. Grossa chance per l’Atalanta, che può fare tre punti importanti a Berna contro lo Young Boys, martedì alle 21, altra formazione ancora a zero punti. Anche l’Inter ha una bella opportunità a San Siro con il Lipsia dato che i tedeschi sono in crisi e a zero punti. Il mercoledì, invece, le due partite più difficili. La Juve fa visita all’Aston Villa in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per le prime otto posizioni e i villans, rispetto all’avvio esaltante, sono calati. Il Bologna, infine, ospita il Lille che è quattordicesimo a 7 punti per quella che è l’ultima occasione per rilanciarsi nella lotta al ventiquattresimo posto. Senza una vittoria i rossoblù non avrebbero più chance considerando le ultime sfide con Benfica, Dortmund e Sporting. Tra i big match della quinta giornata citiamo Bayern Monaco-Psg, i parigini sarebbero oggi eliminati, Sporting-Arsenal e Liverpool-Real Madrid.

Programma e dove vederle in tv

Martedì 26 novembre Slovan Bratislava-Milan ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Sparta Praga-Atletico Madrid ore 18.45 Sky Sport 253 Manchester City-Feyenoord ore 21.00 Sky Sport 255 Bayern Monaco-Psg ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Inter-Lipsia ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Barcellona-Brest ore 21.00 Sky Sport 257 Leverkusen-Salisburgo ore 21.00 Sky Sport 258 Sporting Lisbona-Arsenal ore 21.00 Sky Sport 256 Young Boys-Atalanta ore 21.00 Sky Sport Max, 205, Sky Sport 253. Mercoledì 27 novembre Stella Rossa-Stoccarda ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Sturm Graz-Girona ore 18.45 Sky Sport 254 Liverpool-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Psv-Shakhtar ore 21.00 Sky Sport 256 Dinamo Zagabria-Dortmund ore 21.00 Sky Sport 254 Celtic-Bruges ore 21.00 Sky Sport 257 Monaco-Benfica ore 21.00 Sky Sport 255 Aston Villa-Juventus ore 21.00 Amazon Prime Bologna-Lille ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252. Per lo streaming Sky Go e Now Tv.

