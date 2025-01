Champions League in tv: partite, date e orari della penultima giornata

Milano, 20 gennaio 2025 – Ultime due giornate di Champions League e tornate decisive per la lotta playoff per l’accesso diretto agli ottavi di finale (primi otto posti). Situazione molto fluida, Liverpool a parte con sei vittorie su sei è nettamente in testa, e anche il Barcellona ha un piede e mezzo agli ottavi con il secondo posto a 15 punti, perché dietro è ressa con sei squadre a quota 13, Inter compresa, un punto avanti a un altro gruppone a quota 12 con il Milan, poi a 11 ci sono pure Juve e Atalanta pienamente in corsa per i primi otto posti. Per bergamaschi e bianconeri anche un turno sulla carta abbordabile, con lo Sturm che arriva al Gewiss e il Bruges che ospita la squadra di Motta, così come il Milan, che può fare tre punti importanti al Meazza con il Girona. L’Inter, invece, fa visita allo Sparta Praga, che a quota 4 ha residue chance di entrare nelle 24. Per il Bologna, invece, resta soltanto la gloria. Con due punti in classifica, e sei di ritardo dall’ultimo posto playoff, le probabilità di qualificazione dei rossoblù sono minime ma la partita casalinga con il Dortmund rappresenta una occasione di riscatto per prendersi uno scalpo importante.

Le partite

Il calendario della giornata inizia, come sempre, alle 18.45 di martedì, con l’Atalanta che aprirà il turno ospitando gli austriaci dello Sturm, ventottesimi in classifica con una vittoria e cinque sconfitte. Gasp può fare tre punti fondamentali per gli ottavi. Sarà un martedì con tre italiane dato che la Juve gioca a Bruges alle 21, altra occasione ghiotta, in contemporanea con Bologna-Dortmund. Tra i match di cartello citiamo Monaco-Aston Villa alle 18.45, Atletico Madrid-Leverkusen alle 21 e Benfica-Barcellona sempre alle 21. Mercoledì toccherà alle due milanesi, il Milan al Meazza con il Girona alle 21 in contemporanea con Sparta Praga-Inter. Il big match del mercoledì è senza dubbio Psg-Manchester City, ma pure Real Madrid-Salisburgo, con le merengues a quota 9 e a rischio anche per i primi ventiquattro posti, rappresenta una partita da seguire.

Orari tv

Martedì 21 gennaio

Atalanta-Sturm Graz ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Monaco-Aston Villa ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254

Slovan Bratislava-Stoccarda ore 21.00 Sky Sport 258

Club Bruges-Juventus ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Atletico Madrid-Leverkusen ore 21.00 Sky Sport 256

Benfica-Barcellona ore 21.00 Sky Sport 255

Liverpool-Lille ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254.

Bologna-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253.

Stella Rossa-Psv ore 21.00 Sky Sport 257

Mercoledì 22 gennaio

Lipsia-Sporting Lisbona ore 18.45 Sky Sport 254

Shakhtar-Brest ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Real Madrid-Salisburgo ore 21.00 Sky Sport 254

Psg-Manchester City ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Sparta Praga-Inter ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Arsenal-Dinamo Zagabria ore 21.00 Sky Sport 255

Celtic-Young Boys ore 21.00 Sky Sport 257

Feyenoord-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport 256

Milan-Girona ore 21.00 Amazon Prime

