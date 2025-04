Lahm punzecchia l'Inter: “Nel 2010 ha vinto contro il Barcellona grazie alla fortuna”

Milano, 8 aprile 2025 – Ci siamo, questa sera andrà in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. I nerazzurri si sono qualificati superando tranquillamente la fase campionato, chiudendo al terzo posto al pari dell'Arsenal, dietro Liverpool e Barcellona, e superando tranquillamente il Feyenoord agli ottavi con un complessivo di 4-1. Per i bavaresi, invece, il cammino è stato più difficile: nella league phase si sono classificati al nono posto con quindici punti conquistati, al pari di Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid e Milan, a fronte di 5 vittorie e tre sconfitte. Successivamente hanno affrontato il Celtic ai playoff, dove hanno avuto la meglio grazie al 3-2 complessivo, e agli ottavi hanno eliminato con un rotondo 5-0 il Bayer Leverkusen nel derby tedesco. Ora le strade di Inter e Bayern Monaco si incrociano, con l'andata che verrà giocata oggi alle 21 all'Allianz Arena e il ritorno che andrà in scena mercoledì prossimo a San Siro. Di questa gara si è parlato tanto in questi giorni, soprattutto lato Bayern Monaco, dato che per i bavaresi ci saranno assenze importanti. Kompany dovrà fare a meno di Musiala (infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro), Neuer (lesione al polpaccio), Coman (infiammazione al piede sinistro), Upamecano (infortunio al ginocchio sinistro), Alphonso Davies (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), Ito (rottira del metatarso del piede destro) e Pavlovic (reduce dalla mononucleosi, non ancora al top della condizione). In queste ultime ore, la tensione è salita ancora di più a seguito delle dichiarazioni di Philipp Lahm, bandiera del Bayern Monaco che ha vestito la maglia dei bavaresi in 517 occasioni. L'ex difensore è tornato sulla Champions League vinta dai nerazzurri nel 2010, che in finale hanno avuto la meglio proprio sul Bayern Monaco grazie alla doppietta di Milito. Queste sono state le sue parole: “Nel 2010 l'Inter ha vinto contro il Barcellona grazie a un'enorme dose di fortuna. Per la vittoria nella gara di andata sono stati aiutati dall'eruzione di un vulcano in Islanda, mentre al ritorno si sono barricati in area di rigore”. Sulla finale ha poi aggiunto: “Nella mia prima finale europea con il Bayern l'Inter ci ha battuto 2-0. guidata dal maestro della difesa Mourinho, ha fatto due gol su lanci lunghi”. In conclusione, ha trattato la partita di questa sera, evidenziando come l'Inter sia l'unica rappresentante italiana ancora in competizione in Champions League, ma per Lahm non è la favorita nel quarto di finale contro il Bayern Monaco.