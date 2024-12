Milan-Stella Rossa: Loftus-Cheek al posto di Pulisic. Orari e dove vedere la partita in tv

Milano, 11 dicembre 2024 – Le tre vittorie consecutive ottenute contro Bugge, Real Madrid e Slovan Bratislava hanno rilanciato e non poco la corsa e le ambizioni europee del Milan che questa sera alle ore 21 (diretta su Sky Sport) cerca ulteriori punti per la classifica e certezze affrontando la Stella Rossa Belgrado, squadra che si presenta a San Siro con soli tre punti all’attivo ma ottenuti (contro i nove del Milan) dopo un perentorio 5-1 rifilato allo Stoccarda. Un’avversaria da prendere quindi estremamente con le molle e da affrontare dando il massimo, come ha fatto notare anche nella conferenza stampa pre-partita il tecnico rossonero Paulo Fonseca: “Sarà una partita difficile perché la Stella Rossa ha battuto 5-1 lo Stoccarda, ma per noi sarà una gara molto importante perché vogliamo assolutamente vincere e conquistare altri tre punti. La Stella Rossa è una squadra molto fisica, che cerca si di impostare il gioco ma ha la sua arma più pericolosa nel contropiede perché ha tre attaccanti estremamente veloci”.

All’appello mancherà Pulisic, messo ko da un problema muscolare nella gara contro l’Atalanta: “Nella posizione di Christian ci sarò Loftus-Cheek e ho la massima fiducia in lui. Sono giocatori dotati di caratteristiche differenti ma che giocano nello stesso ruolo, per questo da Loftus-Cheek voglio la stessa cosa che voglio da Christian. Ruben è un giocatore che porta più palla e, con le squadre di Champions che stanno un po’ più aperte lasciando più spazi, sono molto fiducioso”. Sarà titolare anche Theo Hernandez che sta vivendo un momento di difficoltà: “Lo sto vedendo bene. Si allena bene. Gli stiamo facendo vedere ciò in cui deve migliorare ed è già migliorato in alcune cose che gli ho chiesto”. L’obiettivo rossonero resta il passaggio della prima fase tra le prime otto: “Credo che la cosa più importante sia vincere la prossima partita ma non posso dire di non pensare ad entrare nelle prime otto. Fondamentale sarà però la gara contro la Stella Rossa. Dopo penseremo alle altre gare”.

Le possibili scelte di Fonseca e Milojevic

Fonseca farà ancora una volta affidamento al 4-2-3-1 ma con qualche cambio rispetto alla gara contro l’Atalanta, a cominciare dal pacchetto difensivo davanti a Maignan, nel quale torna sulla destra capitan Calabria, affiancato da Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. Inamovibile la coppia davanti alla difesa Reijnders-Fofana, mentre sulla trequarti ci saranno Musah a destra, Loftus-Ceek al centro e Leao sulla sinistra, con Morata che torna titolare anche in Champions. 4-2-3-1 speculare per la Stella Rossa di Milojevic: Mimovic, Spajic, Djiga e Mimovic saranno i quattro difensori a protezione del portiere Gutesa. Davanti alla difesa, l’ex rossonero Krunic farà coppia con Mimovic, mentre Mvumpa, Maksimovic e Milson agiranno sulla trequarti, alle spalle della punta Ndiaye.

Orari e dove vedere la partita

La gara Milan-Rossa, valida per la sesta giornata della prima fase della Champions League, sarà visibile martedì 11 dicembre alle ore 21 in diretta su Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now.TV.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All Fonseca. Stella Rossa (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Mimovic; Elsnik, Krunic; Mvumpa, Maksimovic, Milson; Ndiaye. All. Milojevic.