Ranking Uefa, riparte la corsa al 5° posto in Champions: l'Italia al momento quinta

Milano, 27 settembre 2024 - La corsa a uno dei primi due posti del Ranking Uefa è ufficialmente ricominciata. Con l'allargamento, grazie al nuovo formato, della Champions League (e di tutte le altre competizioni europee per club) la Uefa ha concesso alle prime due nazioni del ranking di poter far partecipare una squadra in più rispetto al passato. La scorsa stagione, l'Italia ha raggiunto l'obiettivo chiudendo davanti a tutti e, a beneficiarne, è stato il Bologna che ora si gioca la Champions League. L'obiettivo per i nostri club è confermarsi a livello internazionale, così da scalare posizioni nel ranking e raggiungere, per la fine della stagione, uno dei primi due posti che garantirebbero al campionato di portare anche nella prossima edizione della Champions League cinque club.

Come si calcola il Ranking Uefa e la classifica

I punti alle varie federazioni vengono assegnati dopo ogni vittoria, pareggio o passaggio del turno in Champions, Europa o Conference League. Poi, la somma dei punti ottenuti dalla Serie A, ad esempio, va diviso per il numero di squadre qualificate ai tre torneo. Il numero rimane fisso anche dopo che un club viene eliminato e per l'Italia è otto (Inter, MIlan, Juve, Atalanta e Bologna in Champions; Roma e Lazio in Europa e Fiorentina in Conference League). Il primo aggiornamento è arrivato nella serata di ieri (26 settembre, ndr) e al momento l'Italia si trova al quinto posto. Davanti a tutti né Inghilterra (addirittura settima) né Spagna (ottava), bensì la Repubblica Ceca. Ovviamente, si tratta del primo aggiornamento annuale e, dunque, tanto può ancora cambiare a seconda del percorso europeo che i club di quella determinata federazione faranno. Di seguito la classifica del ranking Uefa aggiornata al 26 settembre:

1- Repubblica Ceca, 6.300

2- Portogallo, 5.800

3- Francia, 5.214

4- Germania, 5.000

5- ITALIA, 4.875

6- Slovacchia, 4.625

7- Inghilterra, 4.625

8- Spagna, 4.571

9- Svezia, 4.250

10- Austria, 4.200