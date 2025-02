Real-Man City, Guardiola: “Possibilità minime di vincere al Bernabeu”. Ancelotti: “Non sono d'accordo”

Madrid, 18 febbraio 2025 – Mancano poco più di ventiquattr'ore alla gara di ritorno del playoff più atteso, quello tra il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola. La gara di andata, giocata lo scorso 11 febbraio all'Etihad Stadium, ha visto il Real Madrid imporsi con il risultato di 3-2. I blancos sono andati per ben due volte in svantaggio: la prima al 19' a seguito del rigore di Haaland, pareggiato da Mbappé al 60', e poi all'80' nuovamente con il norvegese. Anche questa volta i blancos hanno trovato il pari (con Brahim Diaz all'86'), e al 92' sono addirittura passati in vantaggio con Bellingham, che ha chiuso la partita. Fin dall'inizio Manchester City - Real Madrid si è giocata anche fuori dal campo, con i tifosi dei citizens che hanno ricordato a Vinicius il fatto di aver perso il Pallone d'oro nello “spareggio” finale con Rodri, con lo stesso brasiliano che nel post partita ha invitato i sostenitori degli Sky blues a pensare più alla propria squadra che a provocare i giocatori delle altre squadre. Così come quella di andata, anche la gara di ritorno è iniziata ben prima del fischio d'inizio del direttore di gara. Nella conferenza stampa pre-partita, infatti, il tecnico dei citizens Pep Guardiola ha detto che le possibilità della sua squadra di vincere al Bernabeu sono minime, addirittura inferiori all'1%. Tuttavia, Ancelotti non è d'accordo con le dichiarazioni del collega, ha ammesso come secondo lui il Real abbia un piccolo vantaggio dato dalla gara di andata che deve sfruttare, ma non pensa assolutamente che i blancos abbiano il 99% di possibilità di passare il turno. Che quella di Guardiola sia solo una tecnica per togliere un po' di pressione dalle spalle dei suoi e per caricare di tensione gli avversari? Può essere, infatti Ancelotti ha detto anche che prima della partita chiederà a Guardiola se è veramente convinto di avere solo l'1% di possibilità di passare il turno o se è tutto un gioco psicologico. In ogni caso, il dado è tratto: le lancette scorrono e tra qualche ora tutte queste domande troveranno una risposta all'interno del rettangolo di gioco. Può essere che le percentuali di passaggio del Manchester City siano superiori all'1%, ma ciò che è fuori da ogni dubbio è il fatto che ai citizens serva una vera e propria impresa per ribaltare il risultato dell'andata.