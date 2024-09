Sorteggi Champions League 2024/25: le fasce delle italiane, il regolamento e come funziona il nuovo format

La Champions League 2024/25 avrà un nuovo format che segnerà cambiamento epocale rispetto al passato. La principale novità sarà l'espansione del numero di squadre partecipanti da 32 a 36, con un formato che elimina i tradizionali gruppi a favore di un unico grande girone.

Le squadre non verranno più suddivise in otto gironi da quattro, ma parteciperanno tutte a un unico campionato. Ogni squadra giocherà otto partite nella fase iniziale (quattro in casa e quattro in trasferta), contro otto avversarie diverse. Le avversarie verranno selezionate da quattro fasce, suddivise in base al ranking Uefa, con ogni squadra che affronterà due avversarie per ciascuna fascia.

Al termine di queste partite, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si affronteranno in uno spareggio (playoff) per determinare le altre otto squadre che accederanno agli ottavi. Le squadre rimanenti verranno eliminate senza la possibilità di scivolare in Europa League.

Il sorteggio della fase iniziale si terrà il 29 agosto 2024 alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà visibile a tutti sul sito ufficiale Uefa.com. In questo sorteggio, le 36 squadre saranno suddivise in quattro fasce. Ogni squadra sarà poi abbinata a due avversarie per fascia, una per le partite in casa e una per quelle in trasferta, garantendo una varietà di incontri in questa prima fase.

Ecco una panoramica delle fasce:

Prima Fascia: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Lipsia, Borussia Dortmund, Barcellona.

Seconda Fascia: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan.

Terza Fascia: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven, Young Boys, Salisburgo.

Quarta Fascia: Celtic, Monaco, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest, Sparta Praga.

Le fasce definitive saranno completate una volta conclusi gli ultimi turni preliminari. Ancora quattro i posti a disposizione, ecco le sfide: Qarabag-Dinamo Zagabria, Slavia Praga-Lille, Slovan Bratislava-Midtjylland, Stella Rossa-Bodo Glimt.

Oltre alla Champions League, i sorteggi delle altre competizioni Uefa si terranno nelle seguenti date:

Europa League: 30 agosto 2024.

Conference League: 31 agosto 2024.