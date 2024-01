Chiellini resta a Los Angeles come dirigente, rimandato l’appuntamento con la Juve

Los Angeles, 17 gennaio 2024 – Niente Juventus, almeno per il momento, per Giorgio Chiellini. La carriera del 39enne ex difensore bianconero riparte dalla California e in particolare dal Los Angeles FC, dove ha giocato quest'anno la sua ultima stagione.

Il club della Mls gli ha affidato l'incarico di Player Development Coach, spiegando nel dettaglio il suo ruolo: "Nel suo nuovo ruolo Chiellini lavorerà con l'allenatore del Los Angeles FC Steve Cherundolo e con il suo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra", spiega in una nota il club.

Il co-presidente e direttore generale John Thorrington ha commentato: "Siamo stati grati di avere Giorgio che ha giocato gli ultimi 18 mesi della sua carriera con il LAFC. Durante questo periodo ha dimostrato in diversi modi quanto sia una risorsa per noi e siamo entusiasti di aggiungere una mente calcistica davvero brillante, un leader incredibile e una persona ancora migliore al nostro staff per la prossima stagione".

‘Chiello’ resta ambassador dei bianconeri, i legami non sono affatto spezzati, tutt’altro, col club che ha contribuito più di ogni altro a riportare ai massimi livelli. E la stessa leggenda della Juve ha espresso in passato il desiderio di un ritorno. Ma non può avvenire ancora, visto che la società è appena ripartita rifondandosi dopo le note vicende. A Los Angeles, intanto, Chiellini potrà continuare a vivere il calcio a tempo pieno con un nuovo ruolo che non potrà non essergli utile.