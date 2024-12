Christian Tommasini segna nel pareggio con la SPAL: "Dobbiamo finalizzare meglio"

Il pareggio interno con la SPAL, oltre al punto guadagnato e la consapevolezza che la squadra non è uscita dalla partita fino all’ultimo, ha portato con sé anche il ritorno al gol (il terzo stagionale) di Christian Tommasini, che ha parlato nel post partita. "Oggi sono soddisfatto della partita della squadra – commenta Tommasini –, secondo me abbiamo fatto un’ottima gara creando molte occasioni. Sicuramente dobbiamo segnare di più e metterci in testa che quando abbiamo così tante chance dobbiamo finalizzarle al meglio. È un pareggio che ci sta stretto ma ci deve dare la consapevolezza che se giochiamo così le prossime partite le vinceremo. Stavamo attaccando in maniera forsennata e i miei compagni sono stati bravi a crederci, io ho visto la palla che è arrivata lì, poi era più difficile sbagliarlo che farlo".

Buono, dunque, il primo impatto con il neo arrivato mister Fontana: "Penso che la squadra si è applicata per fare quello che ci ha richiesto il mister in questi pochi giorni. Sicuramente a livello di concetti ha cercato di fare quello che chiede, possiamo fare di meglio e ancora dobbiamo capire al meglio le sue idee ma abbiamo cercato di fare la gara che avevamo preparato. Non siamo soddisfatti della classifica ma è quella che abbiamo dimostrato di meritare, vogliamo migliorare partita dopo partita sia nella prestazione singola ce di squadra e di conseguenza anche la posizione in campionato".

Non solo ritorno al gol per l’attaccante ex Pescara, ma anche un ritorno a giocare 90 minuti completi, che non accadeva da tempo: "Nell’ultimo mese ho avuto dei piccoli infortuni che mi hanno frenato, ho lavorato per essere al meglio e continuerò a farlo per migliorare la mia condizione. Obiettivi? Non mi pongo limiti nei gol, è più importante vincere le partite, i miei gol serviranno per farlo ma non mi sento di dire alcun numero".

I rossoblù sono tornati in campo per preparare la sfida di sabato (calcio d’inizio ore 17:30) sul campo del Sestri Levante: sarà l’ultima del 2024 e la prima del girone di ritorno. Partire con il piede giusto per arrivare alla sosta carichi mentalmente può essere un grande passo in avanti soprattutto a livello psicologico.

Federico Minelli