Cinque anni di stop al giocatore. Juventina, colpisce l’arbitro al volto

Nel campionato Under 17 A2 squalifica fino al 30 giugno 2029 per Amara Kaba della San Marco Juventina perché "al termine della gara diceva all’arbitro "É tutta colpa tua stronzo". E lo colpiva al volto. L’arbitro si recava al pronto soccorso a causa di un dolore localizzato che provava ai denti ed al collo. Dal verbale del Pronto Soccorso è stato diagnosticato un dolore post traumatico alla regione buccale ed alla colonna cervicale con una prognosi clinica di 10 giorni". In Promozione 10 turni di stop per il tecnico del Todi Danilo Nicolai perché "espulso entrava nel terreno di gioco e si dirigeva con fare minaccioso verso l’arbitro. Quindi metteva entrambe le mani sulle spalle dell’arbitro e lo spingeva in modo irriguardoso". Quattro turni di stop per Manuel Polpetta (Pontevecchio) e Filippo Qendro (Pontevecchio). In Prima categoria squalifica fino al 30 settembre 2025 per Antonello Sinibaldi.