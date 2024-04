Città di Castello condannato ai playout. A Pontevalleceppi mancano solo i gol

PONTEVALLECEPPI

0

CITTA’ DI CASTELLO

0

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Covarelli, Silvestri, Bettiol, Ravanelli, Ricci, Urbanelli, Procacci, Retini, Dolcini, Paladino. A disp.: Brachelente, Bazzarri, Zaroli, Carletti, Sirci, Jemi, Giuliacci, Buonavolontà, Dragoni.

All.: Polverini

CITTA’ DI CASTELLO: Stefanelli, Dell’Orso, Caruso, Capezzuto, Tersini, Zanchi, Lavano, Mattei, Giannò, Peluso, Giabbecucci. A disp.: Palazzini, Cusanno, Locchi, Sylla, Conti, Vassallo, Giunti, Piselli, Valori.

All.: Armillei

ARBITRO: Verdoliva di Terni (Rota-Sensini di Terni).

Note: spettatori 100 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

PONTEVALLECEPPI - Reti bianche tra Pontevalleceppi e Città di Castello per un risultato che va bene al Pontevalleceppi ormai in pieno clima di festa dopo aver centrato la salvezza ormai da una giornata. Mastica amaro invece il Città di Castello che, di fatto, vede una condanna ai playout alla vigilia dell’ultima partita del campionato di Eccellenza. Città di Castello che prova a sbloccare la contesa con gli attacchi di Peluso e Giannò. Il Pontevalleceppi si rende pericoloso con Paladino e Retini ma il portiere Stefanelli chiude la porta e risponde sempre presente e lo 0-0 finale è cosa fatta. Per il Città di Castello speranze di salvezza affidate alla sfida interna di domenica prossima con il Castiglione del Lago. I biancorossi saranno costretti a guadagnarsi la salvezza attraverso i playout. I tifernati non sono riusciti a vincere e hanno fallito l’aggancio alla Narnese. Nell’ultima di campionato ai biancorossi non resta che pensare a respingere gli ultimi assalti da dietro da parte dell’Olympia Thyrus, in modo da garantirsi la miglior posizione in vista degli spareggi.