"Città di Castello in cerca della salvezza: sfida cruciale contro il Pontevalleceppi"

CITTA’ DI CASTELLO - Dopo l’importante punto colto in extremis contro il Terni Fc, per la truppa di Antonio Armillei c’è un altro avversario sulla strada verso la salvezza, il Pontevalleceppi del tifernate Nicola Polverini che, a quota 40 punti, è salvo da qualche settimana. L’allenatore tifernate e la società non hanno perso ancora le speranze di salvarsi direttamente ma, oltre a vincere entrambe le partite restanti, Peluso e compagni dovrebbero sperare anche nei passi falsi altrui, leggasi Branca in particolare: ciò aumenta il rimpianto per i punti gettati alle ortiche qua e là ma soprattutto per aver perso lo scontro diretto in casa qualche settimana fa. Per questa gara fondamentale l’allenatore tifernate recupererà la coppia centrale Cusanno-Tersini ma dovrà fare a meno di ben tre titolari: Pupo Posada espulso domenica scorsa, Rinaldi e Giannò appiedati per somma di ammonizioni. Vista la rosa non proprio ampia a disposizione non sarà facile per Armillei ma è necessario che tutti diano il massimo per i 180’ rimasti di regular season per poi, eventualmente, pensare ai play out. Oggi sarà una tappa importante anche perché il Pontevalleceppi ha costruito il suo bel campionato tra le mura amiche dove ha colto ben 30 dei suoi 40 punti.

Probabile formazione: Stefanelli, Vassallo, Caruso, Capezzuto, Cusanno, Tersini, Lavano (Sylla), Mattei, Valori, Peluso, Giabbecucci.

Arbitro: Lorenzo Verdoliva di Terni (Rota e Sensini).