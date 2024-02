Città di Castello, prova di forza al Bernicchi. Poker da applausi, inguaiato lo Spoleto

CITTÀ DI CASTELLO

4

SPOLETO

1

CITTÀ DI CASTELLO: Palazzini 6, Vassallo 7,5, Caruso 6,5, Capezzuto 6,5, Tersini 7, Cusanno 6,5, Pupo Posada 7 (36’ s.t. Conti 6,5), Mattei 6,5 (36’ s.t. Sylla 6), Giannò 6, Rinaldi 6 (24’ s.t. Lavano 6), Giabbecucci 6,5 (41’ s.t. Locchi s.v.). All. Armillei 7

SPOLETO: Guerri 5,5, Colalelli 5 (11’ s.t. Sabatini 6), Monesi 5,5 (37’ s.t. Marku 6), Annibaldi 6, Brevi Francesco 6,5 (49’ s.t. Torino s.v.), Paganelli 5,5, Colarieti 6, Priorelli 6,5, Tomasco 5,5, Di Nicola 6 (41’ s.t. Cecera s.v.), Giustini 6 (11’ s.t. Raggi 5,5). All. Brevi Ezio 6

Arbitro: Paladino di Lecce 6,5

Marcatore: 26’ p.t. Pupo Posada, 7’ s.t. Vassallo, 23’ s.t. Capezzuto, 26’ s.t. Brevi, 34’ s.t. Tersini

Note: prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex calciatore biancorosso Mario Trevani e di Antonio Rossi, da sempre vicino al Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO - Il Città di Castello supera nettamente uno Spoleto che precipita all’ultimo posto della classifica: per i tifernati è il 6° risultato utile consecutivo. I padroni di casa partono a spron battuto e vanno al tiro al 1’ con Giabbecucci ed al 4’ con Giannò. Il match si sblocca al 26’: Vassallo verticalizza per Giabbecucci che controlla e tira, il portiere respinge, sul pallone si avventa Pupo Posada che insacca. Il Città di Castello gestisce il vantaggio senza difficoltà ed al 44’ Tersini a pochi passi dalla porta interviene su una punizione di Giabeccucci ma il pallone è respinto dal palo (l’assistente segnala peraltro un fuorigioco). Al 7’ della ripresa Vassallo raddoppia: dribbling e tiro che, complice una deviazione, non lascia scampo al portiere. Al 23’ i locali colpiscono ancora: lungo lancio, incertezza tra Paganelli e Guerri, con Capezzuto che ne approfitta. Passano 3’ e lo Spoleto accorcia le distanze con un colpo di testa di Brevi. Pupo Posada protagonista al 31’ (tiro che scheggia la traversa) ed al 33’ (rasoterra che Guerri devia in angolo): sul corner Tersini cala il poker. I tifernati sfiorano la goleada con Conti, il cui colpo di testa al 45’ manda il pallone sulla parte superiore della traversa.

Paolo Cocchieri