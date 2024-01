Serie B, la Samp rimonta e batte il Cittadella. Come cambia la classifica

Milano, 27 gennaio 2024 – Dopo i risultati di sabato, tra i quali spiccava la vittoria nel derby del Modena sul Parma per 3-0, la sconfitta interna del Como per mano dell'Ascoli e la manita che la FeralpiSalò ha rifilato al Lecco, con la vittoria della Sampdoria di Andrea Pirlo per 1-2 al Tombolato contro il Cittadella è andata in archivio la ventiduesima giornata di Serie B. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni (unico sussulto un possibile calcio di rigore per il Cittadella a causa di una trattenuta di Giordano in area), nel secondo la partita si ravviva e arrivano tutti e tre i gol nel giro di una ventina di minuti. Il Cittadella va avanti al 55' grazie alla rete di Pandolfi che mette giù egregiamente la palla lanciata da Branca da metà campo e poi supera prima un non irreprensibile Ghilardi e poi anche Stankovic. La gioia del vantaggio però dura solo cinque minuti perché al 60' arriva il pareggio della Sampdoria targato Giordano: De Luca lo vede e lo serve con l'esterno e poi ci pensa l'autore del presunto fallo da rigore nel primo tempo a piazzare la palla all'angolino. Iniezione di fiducia per gli ospiti che stavano crescendo anche dal punto di vista del gioco espresso e, infatti, trovano il gol del vantaggio al minuto 68. Calcio di punizione dalla trequarti, palla messa dentro, svetta su tutti Ghilardi che fa 1-2 e segna il primo gol in Serie B. Il centrale si fa perdonare nel miglior modo possibile dopo una difesa non perfetta nell'occasione del gol del Cittadella. I padroni di casa reagiscono e creano qualche occasione, la più ghiotta capita a poco dalla fine sui piedi di Maistrello che però si divora il gol del possibile pareggio. La Sampdoria torna quindi a vincere dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro di campionato, salendo così a 26 punti in classifica e staccando la zona playout che ora è lontana 4 punti (Ascoli sedicesimo a 22). Il Cittadella non riesce ad approfittare dello stop del Como e fallisce l'aggancio in classifica: la squadra di Gorini resta 5° in classifica con 36 punti in piena lotta per i playoff.

La classifica dopo 22 giornate

1- Parma 45

2- Cremonese 41

3- Venezia 41

4- Como 39

5- Cittadella 36

6- Palermo 36

7- Catanzaro 34

8- Modena 31

9- Brescia 29

10- Reggiana 28

11- Cosenza 27

12- Bari 27

13- Pisa 26

14- Sampdoria 26

15- Sudtirol 24

16- Ascoli 22

17- Ternana 21

18- Feralpisalò 20

19- Spezia 20

20- Lecco 20