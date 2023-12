Clamoroso a Francoforte. Il Bayern travolto per 5-1

Che l’invincibile Bayern non fosse più davvero tale era emerso già nel finale della scorsa stagione. Culminata, sì, con il 33esimo titolo tedesco, ma solo grazie al crollo del Borussia Dortmund all’ultima giornata. Le cose non sembrano trionfali per la squadra di Tuchel nemmeno in questa annata sportiva: i bavaresi sono secondi dietro al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ma la sconfitta di ieri – la prima in campionato – per 5-1 in casa dell’Eintracht Francoforte (attualmente fuori dalla zona Europa) è di quelle che fanno riflettere. Decisivi Dina Ebimbe (doppietta), Marmoush, Larsson e Knauff, inutile il gol di Kimmich per il Bayern.