Classifica finale Bundesliga: Leverkusen imbattuto, Bochum ai playout, Bayern 3°

Milano, 19 maggio 2024 – Cala il sipario sulla Bundesliga 2023/2024, un campionato dominato dal Bayern Leverkusen di Xabi Alonso che chiude imbattuto grazie al successo 2-1 contro l’Augsburg. Lo Stoccarda ne rifila 4 al ‘Gladbach e, complice la sconfitta del Bayern Monaco, chiude al secondo posto. I bavaresi si fanno rimontare da 0-2 a 4-2 contro l’Hoffenheim che, grazie a questi tre punti, arriva settimo per i preliminari di Conference League. Ripercorriamo tutte le partite dell’ultimo turno e vediamo la classifica finale.

Tutti i match del weekend

Tutti in campo il sabato, partiamo dunque dalle partite decisive per la classifica come la vittoria dell’Union Berlino 2-1 sul Friburgo. Hollerbach apre le danze al 68’, però a cinque dalla fine ci pensa Ritsu Doan a fare pari. Da una parte il Friburgo deve vincere e sperare per il settimo posto, dall’altra ai capitolini servono i tre punti per evitare i playout. Al 92’ Haberer realizza la rete del decisivo 2-1 dopo il rigore sbagliato da Volland e salva l'Union per differenza reti. Dunque, allo spareggio ci va il Bochum che perde 4-1 contro il Werder Brema. Partita sbloccata da Friedl dopo 6’, con i padroni di casa che continuano a pressare e vanno vicini al raddoppio. Nel secondo tempo continuano ad attaccare a testa bassa i padroni di casa che vogliono chiudere bene davanti al proprio pubblico. In due minuti Jung e Stage fanno 3-0, poi a cinque dalla fine accorcia Antwi-Adjei, ma tempo di riportare la palla a centrocampo che Schmid segna il gol del definitivo 4-1. Il Colonia crolla contro l’Heidenheim 4-1 e scende in Bundesliga 2. Dinkci apre le marcature dopo il primo quarto d’ora e poi fa doppietta al 22’. Sessa cala il tris al 36’ e, di fatto, il Colonia tira i remi in barca. Nel secondo tempo spazio al gol della bandiera di Tigges e poi al poker di Beste. Saliamo nelle parti alte della classifica, partendo dalla cima: il Leverkusen non sbaglia e vince 2-1 contro l’Augsburg, chiudendo così imbattuto. Partita chiusa nella prima mezz’ora con Adli che ruba palla al portiere e imbocca per Boniface che a porta vuota segna, poi ci pensa Andrich a raddoppiare. Nella ripresa, gli ospiti accorciano le distanze al 62' con Komur, mentre Xabi Alonso leva tutti i titolari in vista della finale europea contro l’Atalanta. Lo Stoccarda chiude al secondo posto grazie alla vittoria 4-0 sul Borussia Monchengladbach grazie alle doppiette di Guirassy e Woo-Yeong. Chi scala di una posizione è, invece, il Bayern Monaco che perde 4-2 a casa dell’Hoffenheim. Si gioca a ritmi folli, tanto che dopo i primi 8 minuti ci sono già tre reti: quelle di Tel (4') e Davies (6'), poi Beier accorcia le distanze. L’Hoffenheim ci crede e continua a spingere, mentre il Bayern di fatto non ha più nulla da chiedere da un pezzo. Nella ripresa si scatena Kramaric che fa tripletta: gol del pari al 68’ e poi nel giro di due minuti (85’ e 87’) fissa il punteggio sul 4-2. L’Hoffenheim, che sperava addirittura nell’Europa League, deve accontentarsi del settimo posto e dunque dei preliminari di Conference. Nella seconda competizione europea ci va l’Eintracht Francoforte che pareggia 2-2 col Lipsia. Il rigore di Xavi Simons permette agli ospiti di chiudere avanti il primo tempo, poi Sesko al 46’ raddoppia. Serve una reazione, perché le notizie che arrivano dal campo dell’Hoffenheim non sono buone. Al 60’ Hugo Ekitike accorcia, poi al 77’ il gol del pari lo realizza su rigore Marmoush. Eintracht che porta via quel punticino decisivo per chiudere sesto e andare in Europa League. Nelle partite rimanenti, ininfluenti ai fini della classifica, il Borussia batte 4-0 il Darmstadt. I riflettori del Signal Iduna Park sono tutti, giustamente, per Marko Reus all’ultima da calciatore del Dortmund. L’11 saluta con una prestazione perfetta: vittoria e gol e assist. Al 30', dopo una traversa di Sabitzer, serve Maatsen che con uno splendido sinistro all'angolino firma il vantaggio; poi segna con una favolosa punizione dal limite. Nella ripresa, Brandt cala il tris e chiude i giochi, poi all'81' il grande momento: Reus esce tra gli applausi di tutto il popolo giallonero. All'88' arriva infine la rete di Malen. Ora c’è il momento più delicato della stagione del Dortmund: la finale di Champions League contro il Real Madrid. Perché la storia di Marko Reus con il Borussia Dortmund merita un finale da favola. Nell’ultimo match da analizzare, il Mainz vince a casa del Wolfsburg per 1-3. La sblocca Paredes al 18’ per i padroni di casa, ma poi è dominio della squadra di Henriksen che segna con Gruda, van de Berg e Burkardt.

Classifica finale

1) Bayern Leverkusen 90 – CAMPIONE/CHAMPIONS LEAGUE

2) Stoccarda 73 – CHAMPIONS LEAGUE

3) Bayern Monaco 70 – CHAMPIONS LEAGUE

4) Lipsia 65 – CHAMPIONS LEAGUE

5) Borussia Dortmund 63 – CHAMPIONS LEAGUE

6) Eintracht Francoforte 47 – EUROPA LEAGUE

7) Hoffenheim 46 – PRELIMINARI CONFERENCE LEAGUE

8) Heidenheim 42

9) Werder Brema 42

10) Friburgo 42

11) Augsburg 39

12) Wolfsburg 37

13) Mainz 35

14) Borussia Monchengladbach 34

15) Union Berlino 33

16) Bochum 33 – SPAREGGIO SALVEZZA

17) Colonia 27 - RETROCESSO

18) Darmstadt 17 - RETROCESSO