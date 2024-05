Club condizionati nelle scelte. Like o non like. Decidono i tifosi Il dibattito sul coinvolgimento dei tifosi nelle decisioni delle squadre di calcio si riaccese con l'opposizione dei tifosi rossoneri all'arrivo di Lopetegui. La storia dimostra che le scelte non sempre rispecchiano le aspettative iniziali, ma la pazienza e il successo sono legati nel mondo dello sport. La ricerca costante della vittoria porta alla preferenza per allenatori vincenti come Conte.