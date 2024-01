Colpisce l’arbitro e lo manda in ospedale. Calciatore squalificato fino al 2028 Andrea Digiovambattista, giocatore di Seconda categoria, è stato squalificato fino al 30 giugno 2028 per aver aggredito l'arbitro durante una partita. Inoltre, l'ex tecnico del Perugia Pierfrancesco Battistini è stato squalificato nei campionati giovanili per condotta discriminatoria.