Como, infortuni e mal di gol. Nuovo modulo col Parma

C’è poco tempo per pensare alla batosta subita a Palermo per 3-0. Il Como deve ora concentrarsi per la sfida di sabato contro il Parma, che può valere la stagione e riaprire il campionato. A seguire i parmigiani in classifica ci sono quattro squadre in un punto, compresi i lariani, che erano secondi da soli e non possono perdere altri punti. Le sconfitte con Ascoli e Palermo hanno fermato gli azzurri, che nonostante la suntuosa campagna acquisti devono fare i conti con gli infortuni. Contro il Parma non ci saranno Baselli, Kone e Cutrone. L’assenza del bomber, in queste ultime giornate, è quella che si fa più sentire. Si è cercato di ovviare con la batteria dei trequartisti dai piedi buoni, Verdi, Strefezza e Da Cunha, ma a Palermo nonostante il grande possesso palla nel primo tempo si è andati poco alla conclusione. "Ci sono stati anche aspetti positivi nella sconfitta di Palermo - ha detto Osian Roberts - Nella prima mezz’ora abbiamo giocato molto bene e dopo il primo gol subito abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Gli infortuni di Baselli e Kone possono essere un alibi, ma i siciliani hanno meritato".

Contro il Parma si cambierà probabilmente modulo, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 o al 3-5-2. In difesa, con il ritorno di Odenthal, l’allenatore dovrà sempre decidere se lasciare fuori lui o Goldaniga, oppure se farli giocare insieme in una difesa a tre con Barba. A centrocampo i problemi sono notevoli senza Kone e Baselli e con Bellemo che ha disputato tutte le 25 partite fino ad oggi. Roberts può contare solo su di lui e Abildgaard e in seconda battuta sul giovane austriaco Braunoder, tutti gli altri non sono disponibili. Problemi anche in attacco, giocare con una sola punta che non sia Cutrone è complicato, per le caratteristiche degli altri attaccanti. Gabrielloni e Nsame senza una spalla fanno fatica, mentre Gioacchini e Fumagalli non hanno ancora trovato spazio. Il Sinigaglia per la sfida di sabato è già esaurito, si attende in giornata, l’ok delle autorità competenti per ottenere mille posti in più in curva, dopo l’abbassamento dei fari luce.