Il Como butta al vento la vittoria col Bologna: nella prima al Sinigaglia un punto e tanti rimpianti

Il Como sfiora la vittoria nella prima al Sinigaglia e viene raggiunto nel finale dal Bologna, dopo una partita senza esclusione di colpi, con Cutrone e Orsolini protagonisti in campo. Il Como dopo un gran volume di gioco e due gol vantaggio ha un netto calo nella ripresa dove i bolognesi ne approfittano per pareggiare.

Giornata fredda nonostante il sole, con un fastidioso vento che arriva dal lago e condiziona alcune fasi di gioco. Fabregas cambia molto rispetto a Udine, Audero parte in porta e lascia fuori Belotti e Da Cunha, per Fadera e Nico Paz, mentre a centrocampo la super coppia Sergi Roberto e Perrone. Dalle prime battute si capisce che è un Como super veloce, con intensità di gioco.

La cronaca

Al 5’ Fadera s’infila a sinistra mette un cross basso per Cutrone, Skorupski viene anticipato dall’attaccante, ma c’è anche il tocco di Casale che mette in rete. Il Bologna ora si fa pericoloso, Audero para al 12’ un traversone di Pobega e al 18’ un tiro di Orsolini va poco a lato. Cutrone solo al 32’ lanciato da Strefezza ha una grossa occasione, ma Skorupsky para in uscita. Il Como pressa e prende in mano la partita, prima Dossena manda di testa poco in alto, poi numero di Strefezza alla brasiliana, che entusiasma il Sinigaglia con passaggio in area a Dossena ma il tiro è debole. Altra occasione al 39’, Nico Paz di esterno filtra per Cutrone, che solo davanti al portiere prova il pallonetto che esce di poco.

Piccinini concede un rigore per il Bologna al 45’, per un tocco di mano di Moreno, ma il Var dice che il tocco di mano è avvenuto al limite, la punizione viene tirata da Orsolini sulla barriera.

A inizio ripresa il Bologna sfiora il pareggio, con un colpo di testa di Dallinga, ma è il Como a raddoppiare all’8’: discesa a sinistra di Cutrone che si accentra e fa esplodere il destro, che s’insacca imparabilmente sulla sinistra di Skorupski. Il Bologna si butta troppo in avanti e il Como si mangia letteralmente due contropiedi, il primo al 15’ con Strefezza che salta due uomini, poi solo davanti al portiere manda a lato, poi ci prova Federa, ma viene fermato in fuorigioco. Italiano sbraita dalla panchina e gli emiliani hanno un sussulto, con Fabbian al 20’, con una girata al volo, poi gran numero di Pobega che di sinistro prende il palo, con Audero superato. E’ il momento degli emiliani che accorciano al 31’ con Santiago, tiro da fuori di Odggaard, Dossena devia la traiettoria ma il pallone diventa buono per Castro, che di destro mette in rete. La partita è vibrante, al 38’ punizione di Paz da destra, Belotti salta più in alto di tutti colpisce di testa, sembra gol ma la palla finisce a lato. Le azioni sbagliate del Como si pagano e proprio al 91’ Iling prende palla fuori area, proprio all’incrocio delle linee sulla sinistra e con un diagonale a mezza altezza batte Audero. Sfuma così la vittoria e arriva un punticino che porta il Como a quota 2 in classifica dopo 4 giornate, frutto di due pareggi e due sconfitte. Non se la passa molto meglio il Bologna ancora a digiuno di vittorie e con soli 3 punti in classifica. Lunedì prossimo, il 23 settembre, alle 20.45 i lariani faranno visita all’Atalanta per un derby lombardo che manca da tanto tempo in Serie A mentre i felsinei domenica prossima saranno ospiti di un’altra lombarda: il Monza. COMO-BOLOGNA 2-2 (1-0) Marcatori: aut. Casale al 5' pt; Cutrone all'8'st., Castro al 31' st., Ilingal 46’st. COMO (4-2-3-1): Audero 6; Iovine 6, Dossena 6,5 (dal 21' st Goldaniga 5,5), Kempf 6, A.Moreno 6,5; S.Roberto 6 (dal 42' st Mazzitelli sv), Perrone 6,5 ; Strefezza 6,5 (dal 42' st Braunoder sv), Paz 6,5, Fadera 7 (dal 32' st Da Cunha sv); Cutrone 7 (dal 32' st Belotti 6). A disposizione: Reina, Sala, Baselli, Gabrielloni, Cerri, Engelhardt, Van der Brempt, Verdi. All. Fabregas 6,5. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6,5, Casale 6,5 (dal 34' st Lucumì sv), Miranda 6; Aebischer 5,5 (dal 1' st Fabbian 6,5), Freuler 6, Pobega 6,5; Orsolini 7 (dal 17' st Iling 7), Dallinga 6,5 (dal 17' st Castro 6,5), Odgaard 6 (dal 34' st Ndoye sv). A disposizione: Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Urbansky. All. Italiano 6,5. Arbitro: Piccinini di Forlì 6,5. Enrico Levrini