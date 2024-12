Como, chance salvezza. Col Lecce per il sorpasso

Scontro salvezza al Sinigaglia, con il Como che affronta il Lecce nel posticipo delle 18,30. Una partita che vale tantissimo per rimanere in A. In caso di vittoria, i lariani scavalcherebbero i pugliesi e si porterebbero a +4 sulla zona retrocessione. Fabregas non vuole farsi sfuggire l’occasione: "Bisogna vincere, per noi, il nostro pubblico, la nostra gente e per far questo si deve solo attaccare". Dalla sua ha anche il rientro dai vari infortuni di Sala, Moreno e Gabrielloni, con il solo Perrone che starà fermo ai box fino ai primi di febbraio.

Si tornerà alla difesa a quattro, mentre il resto della formazione rimarrà invariata rispetto alla partita con l’Inter. L’unico dubbio rimane la punta, c’è un ballottaggio fra Belotti e Cutrone, con l’ex granata avvantaggiato. "Sarà una partita diversa da quella giocata a Milano - continua l’allenatore spagnolo -. Dobbiamo essere più puliti e precisi nei passaggi, senza avere esitazioni nel proporci in avanti. Voglio una grande prestazione e mentalità da parte di tutti. Il Lecce è in crescita, ha battuto il Monza e messo in difficoltà la Lazio. Noi dobbiamo avere intensità, dal primo all’ultimo minuto".

Nodo cruciale sarà il centrocampo, con Roberto Sergi che si sta riprendendo dall’infortunio e un Da Cunha che sta entrando sempre di più nel suo nuovo ruolo. Nico Paz, che contro l’Inter si è sacrificato anche in fase difensiva, dovrà tornare ad essere ispirato e libero dalle logiche del gioco, come sua natura, per sorprendere i giocatori giallorossi. "Dobbiamo difendere duramente - continua Fabregas - e dominare gli avversari. È una partita dove bisogna metterci il cuore e il massimo impegno. Nico Paz? Può essere determinante, da lui voglio sempre di più, ha ancora grandi margini di miglioramento".

I problemi del Como sono in attacco: Belotti e Cutrone segnano poco. "Non siamo ancora pronti per giocare con due punte", dice Fabregas. L’intesa fra i due bomber non c’è, l’unico che dialoga bene in campo con i due è Gabrielloni, che in caso di pareggio potrebbe essere gettato nella mischia da Fabregas, come contro la Roma. In porta ci sarà Reina, che ormai ha conquistato i galloni di titolare ai danni di Audero, in attesa dell’arrivo del nuovo portiere Butez. Problemi invece per Giampaolo, soprattutto in difesa senza gli infortunati Gallo e Berisha e con Guilbert squalificato. Il tecnico ha solo due difensori di ruolo, Baschirotto e Jean: dovrà adattare qualcuno, ma deciderà solo all’ultimo. Come sempre il Sinigaglia sarà tutto esurito, lo stesso vale per il settore riservato ai tifosi pugliesi.

(4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Roberto Sergi, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.