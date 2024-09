Como, cin cin con rimpianti. Fabregas rompe il ghiaccio. Ma il pari (1-1) va stretto

Pareggio per 1-1, fra Cagliari e Como, nel posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il Como, con i nuovi innesti arrivati in settimana, ha sicuramente giocato con più intensità e qualità rispetto a lunedì scorso, sfiorando la vittoria. Il pareggio, però, è arrivato in rimonta, con il gol di rapina di Cutrone, che ha impattato il gol di Piccoli arrivato dopo un pasticcio difensivo. "Meritavamo di più, specialmente per un secondo tempo di personalità e coraggio - commenta Fabregas -. Sono contento per la prestazione che abbiamo mostrato in campo, ma dobbiamo ancora migliorare e crescere, imparando tanto da questo campionato".

Il tecnico attua alcuni cambiamenti rispetto alla sconfitta contro la Juve, mette Dossena al posto di Goldaniga in difesa e Iovine al suo fianco a destra, mentre Mazzitelli viene inserito al posto di Baselli in mediana. Al 2’ Como in gol, ma rete annullata, per netto fuorigioco di Belotti. Moreno poi ci prova dalla distanza senza esito. Luvumbo, molto attivo, costringe al 13’ Reina a una gran parata. Il Como sembra più equilibrato della partita precedente. Reina si rende ancora protagonista con una parata su Piccoli, il Cagliari cresce sostenuto dal suo pubblico. Dall’altra parte i lariani ci provano tre volte, con Belotti, Cutrone e Strefezza, ma solo quest’ ultimo riesce ad impegnare seriamente Scuffet. Al 43’ il Cagliari passa in vantaggio dopo una grande incertezza difensiva, Luperto riesce a mette di testa un pallone verso il centro area, dove Barba si fa sfuggire Piccoli, che a sua volta di testa, batte Reina.

Ad inizio ripresa Fabregas inserisce il neo acquisto Maximo Perrone e le geometrie di gioco del Como migliorano. Il pareggio arriva subito al 6’ con un angolo battuto da Strefezza, Dossena giganteggia in area e di testa colpisce verso la porta, dove Cutrone anticipa Zappa e di destro batte Scuffet. Dopo il gol Fabregas vuole la vittoria e inserisce il nuovo acquisto dal Real, Nico Paz e Cerri al posto di uno spento Belotti. Reina salva la porta al 15’ con un’uscita spericolata sui piedi di Piccoli. Il Como mantiene una supremazia territoriale, ma il Cagliari riesce ad andare alla conclusione più volte. La qualità dei lariani fa la differenza, ma il gol non arriva. La difesa sbanda e rischia un doppio autogol in una sola azione: su un tiro di Lapadula, Reina respinge corto, arriva Barba che ripassa con tiro potente la palla verso il portiere, bravo a inchiodarla sulla linea. Di Bello non lo considera un retropassaggio verso il portiere e lascia correre. Il Cagliari cresce nel finale, Marin ci prova dalla distanza, ma Reina si oppone nuovamente.