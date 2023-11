Il Como di Fabregas fatica ma alla fine batte la Feralpisalò 2-1

Como, 25 novembre 2023 – Il Como vince una partita complicata contro una tenace Feralpisalò sale al quarto posto, con un gran gol nel recupero di Gabrielloni.

Ci si attendeva la rivoluzione da Fabregas, invece mantiene il 3-4-2-1 di Longo, inserendo solo Baselli al posto di Kone.

Dopo 3 minuti il Como è in vantaggio, Baselli lancia lungo in profondità sulla destra per Cutrone, che attende l’arrivo dei compagni in area e crossa sul secondo palo, dove pesca Da Cunha che di testa non sbaglia. Dopo il gol li azzurri cercano di impostare la manovra partendo dal basso, ma la Feralpi, si difende bene. Solo al 31’ un’altra azione pericolosa, quando Iovine scende a destra e crossa sottoporta, ma Camporese di petto mette in angolo. Al 40’ grande occasione per Cutrone in contropiede, ma il suo destro viene parato da Pizzignacco in tuffo. Il Como spinge Bella azione in area tra Cutrone e Iovine con tiro a giro sul secondo palo, ma Pizzignacco blocca ancora. Primo tiro anche per i bresciani, fa tutto Parigini che con un tiro da fuori, impegna per la prima volta Semper. Allo scadere del tempo grande azione a destra di Curto che si fa tutta la fascia, il suo traversone attraversa l’area piccola, Cutrone in scivolata manca di poco la deviazione. La Feralpi pareggia a sorpresa 6’ della ripresa, cross da sinistra di Parigini, la difesa comasca è impreparata, Semper rimane a metà strada, lasciando libera la porta e Compagnon non ha problemi a infilare di testa. Il Como protesta per un netto fallo di mano in area di Martelli, Cosso fa proseguire senza consultare il var.

Al 21’ Feralpi vicina al raddoppio, Compagnon entra in area scavalca Semper con un pallonetto, ma Odenthal salva prima che la palla entri in rete. Fabregas corre ai ripari e inserisce Gabrielloni, Kone e Sala. Ma è ancora la Feralpi ad essere pericolosa, con un gran destro dalla distanza, che Semper smanaccia sopra la traversa. Al 35’ succede di tutto, dopo una confusa azione in area, Kone tira, palla deviata verso Sala che confeziona un traversone basso dove arriva Cutrone sotto porta che mette in rete. Durante l’azione confusa Cutrone viene atterrato in area, ma dopo il consulto al var, Cosso assegna il fallo al comasco e annulla il gol. Durante il consulto del var, si accende una rissa e l’arbitro espelle Baselli e Letizia. Sfiorano il gol i lariani con un tiro a giro di Cajia al 44’, Iovine a un passo non prende la palla ma sbatte sul pal . Ma il Como raddoppia al primo degli otto minuti di recupero, lob in area di Iovine, stop di petto e girata la volo di destro di Gabrielloni che non lascia scampo a Pizzignacco.

COMO-FERALPISALO' 2-1

Marcatori: Da Cunha al 3' pt; Compagnon al 7' st., Gabrielloni al 47' st.

COMO (3-4-2-1): Semper 5; Curto 6,5, Odenthal 6,5, Barba 6; Iovine 7, Bellemo 5,5, Baselli 6 (dal 25' st Kone 6,5), Ioannou 5,5 (dal 25' st Sala 6,5 ); Verdi 6 (dal 30' st Chajia 7), Da Cunha 6 (dal 25' st Gabrielloni 7); Cutrone 7 (dal 53' st Abildgaard sv). A disposizione: Vigorito, Solini, Blanco, Kerrigan, Cerri, Vignali, Mustapha. All. Fabregas 6.

FERALPISALO' (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6, Camporese 6,5, Martella 6,5; Parigini 7 (dal 15' st Felici 6), Zennaro 5,5 (dal 49' st Sau 6), Fiordilino 6,5, Balestrero 6 (dal 49' st Di Molfetta sv), Letizia 5; Compagnon 7 (dal 41' st Tonetto sv), La Mantia 5 (dal 15' st Butic 6). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Da Cruz, Hergheligiu, Kourfalidis, Pietrelli. All. Zaffaroni 6.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria 5.