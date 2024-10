Como-Lazio: Fabregas vuole l'impresa sui biancocelesti, probabili formazioni e orari tv

Como 30 ottobre 2024 - Non c’è tempo per prendere fiato in questa stagione di Serie A. Subito dopo le partite del weekend arriva il turno infrasettimanale, pronto a mettere nuovamente in discussione tutte le gerarchie maturate nel fine settimana. Per Como e Lazio si tratterà di un vero e proprio test per capire le potenzialità di entrambe le formazioni: da una parte la coraggiosa squadra di Fabregas, dall’altra quella di Baroni a caccia di punti per continuare a mettere pressione alle rivali in zona Champions, in un trenino compatto di squadre a quota 16 punti. Una serata da brividi, per una partita che si giocherà nella serata di giovedì 31 ottobre 2024, la notte di Halloween, con calcio di inizio alle ore 20:45. La squadra lariana va a caccia di continuità: dopo delle prime giornate complicate, i lombardi hanno trovato una loro identità, sbloccandosi anche in termini di risultati. Le due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona avevano illuso i biancoblù di poter diventare la sorpresa di questa annata, come lo sono state prima di loro Monza e Genoa, la realtà però è un pizzico più complessa. La contrazione di risultati recente ha riportato sulla terra il Como, complice anche un calendario complesso. La sfida contro la squadra di Marco Baroni sarà l'ultima prima di quattro partite chiave nelle prossime cinque per la lotta salvezza e arrivare a questo snodo importante di stagione con un risultato positivo, potrebbe dare la spinta necessaria ad affrontare questi impregni al meglio.

La Lazio da parte sua non vorrà abdicare al suo eccellente stato di forma. I biancocelesti sono con merito agganciati al trenino per la Champions League e si possono considerare insieme al Napoli forse la squadra più in forma del campionato. Con ben sei vittorie nelle ultime sette partite tra Serie A ed Europa League, la formazione veleggia sulle ali dell'entusiasmo e colpisce per la facilità con cui sembrano ritrovarsi i suoi interpreti. Il calendario di campionato al momento sembra sorridere ai capitolini, con due squadre sulla carta alla portata, prima del big match europeo contro il Porto, ma lo scorso anno i ragazzi guidati, all'epoca, da Sarri caddero proprio nelle partite sulla carta più semplici, creando poi il solco incolmabile per poter riagganciare sul finale di stagione una posizione da Champions.

Sarà Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, a dirigere la partita tra Como e Lazio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi, con quarto uomo Galipò. In Sala Var opereranno Aureliano e Serra. Per il fischietto piemontese si tratterà della nona direzione stagionale, ma solo la quarta di Serie A, a cui ne aggiunge una di Serie B, 3 internazionali tra Conference League e preliminari di Europa e Conference League, oltre a 1 in Super League di Grecia. Tra Pairetto e il Como ci sono 6 precedenti con uno score equilibrato composto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Quello di domani sarà invece l'incrocio numero 17 tra il fischietto piemontese e i biancocelesti, con un bilancio nei sedici precedenti di 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Probabili formazioni

Fabregas dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione delle ultime giornate. Davanti ad Audero, Kempf e Dossena occuperanno la zona centrale con Goldaniga e Moreno sugli esterni. In mediana è in dubbio Sergi Roberto, al suo posto pronto uno tra Mazzitelli e Braunoder al fianco di Perrone. Confermata la linea dei tre trequartisti Strefezza, Paz e Fadera alle spalle di Cutrone, favorito sul gallo Belotti.

Poche sorprese per Baroni, i cui veri dubbi sono in trequarti alle spalle di Castellanos. I favoriti per dare sostegno all'argentino sono Tchaouna e Noslin, entrambi reduci da ottime prestazioni, con Dia al centro. In mediana Vecino e Guendouzi i favoriti, ma occhio anche a Castrovilli. Davanti a Provedel la linea riabbraccerà il ritorno di Romagnoli al fianco di Patric, con Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Cesc Fabregas.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Dia, Noslin; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Como e Lazio dello stadio Sinigaglia, valevole per la decima di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di giovedì 31 ottobre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni e Valon Behrami.