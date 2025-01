Como, poker salvezza: Udinese ko al Sinigaglia

Como, 21 gennaio 2025 – Il Como non si lascia sfuggire l’occasione e batte 4-1 l’Udinese, risalendo la classifica. I lariani, in formazione rimaneggiata, sono senza Moreno, Mazzitelli, Gabrielloni e Dele Alli (ancora in fase di rodaggio).

Si parte con un’inusuale, per Fabregas, difesa a tre e in attesa di notizie dal mercato per un difensore centrale (si parla del blaugrana Eric Garcia). Il gol arriva al 4’, al primo tiro in porta, dopo una magia di Strefezza che libera Diao in area, solo davanti a Sava. Il nuovo acquisto non sbaglia. Nell’Udinese, Sanchez è troppo solo in attacco, mentre sul lato opposto sempre Diao offre un gran pallone a Da Cunha che sbaglia il raddoppio da posizione favorevole.

Al 16’ miracolo di Sava, dopo un angolo battuto da Strefezza e colpo di testa ancora di Diao. Si svegliano i friulani, su un pericoloso cross da destra Sanchez si trova solo in area, ma non aggancia il pallone.

Al 28’ infortunio a Van Der Bempt che viene sostituito da Iovine. Il raddoppio arriva su un corner di Da Cunha, Kempft appoggia fuori per Strefezza che al volo infila nell’angolino.

Ripresa

Nella ripresa l’Udinese accorcia al 5’ pressando direttamente Butez, Strefezza sbaglia e Payero batte il portiere. I friulani prendono coraggio e al 10’ Modesto si fa parare un rasoterra angolato.

Le cose peggiorano per i lariani quando al 12’ Goldaniga, intervenuto in scivolata, si prende il secondo giallo e viene espulso. Fabregas fa entrare Paz e Felipe Jack, e si schiera con il 4-4-1.

La partita s’innervosisce, una brutta entrata di Solet su Cutrone riporta la parità fra gli uomini in campo. Il Como riprende a macinare con Fadera, al 22’ fa tutto da solo fino al limite, ma il suo tiro a giro non impensierisce Sava.

Thauvin continua a mettere in mezzo palloni per Lucca, che però non ci arriva mai. Il tris azzurro arriva al 33’, scatto bruciante di Fadera sulla sinistra, rasoterra in mezzo sulla linea dell’area piccola, Bijol per anticipare Cutrone infila la propria porta. C’è spazio anche per il poker di Nico Paz nel finale, quando in scivolata raccoglie un assist di testa di Engelhardt.

Il tabellino

COMO-UDINESE 4-1

Primo tempo: 2-0

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Goldaniga 5,5 , Dossena 6, Kempf 6,5; Van der Brempt 6 (28’ pt Iovine 6,5), Da Cunha 6 (35’ st Perrone sv), Caqueret 6,5 (15’ st Jack 6,5), Fadera 7; Diao 7,5, Strefezza 7 (15’ st Paz 6,5); Cutrone 6 (35’ st Engelhardt sv). All. Fabregas 7.

UDINESE (3-5-2): Sava 6,5; Kristensen 6, Bijol 5,5, Solet 5; Modesto 6 (19’ st Ekkelenkamp 6), Lovric 5,5, Karlstrom 6, Payero 6,5 (34’ st Atta sv), Kamara 5,5 (1’ st Zemura 6); Thauvin 7 (34’ st Bravo sv), Sanchez 5 (1’ st Lucca 5,5). All. Runjaic 5. Arbitro: Cosso 5.

Marcatori: pt 5’ Diao (C), 44’ Strefezza (C); st 5’ Payero (U), 33’ aut. Bijol (U), 46’ Nico Paz (C).

Note: espulsi Goldaniga (C) al 12’ st e Solet (U) al 18’ st entrambi per doppia ammonizione.