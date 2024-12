Il Como stende la Roma nel finale. Le firme di Gabrielloni (che entra nella storia) e Paz

Dopo un grande secondo tempo, il Como batte la Roma con gol di Gabrielloni e Paz in contropiede. Con questa rete Gabrielloni entra nella storia: è il terzo giocatore della storia del calcio italiano ad aver segnato, sempre con la stessa maglia, dalla serie D alla A e con quello di Paz in contropiede.

Como senza Sala e Moreno infortunati e sulla sinistra adatta Barba: il resto della formazione è quella di Venezia. Nella Roma Hermoso sostituisce all'ultimo Hummels perche febbricitante. Subito la Roma si fa vedere: dopo una respinta di Goldaniga, Saelemaekers al volo, che sfiora l'incrocio. Il Como fa fatica a superare la metà campo. Giallorossi sempre pericolosi, e da sotto porta mettono i difficoltà i lariani al 15' grossa occasione per i romani con Angelino, che tira angolato, ma Da Cunha devia e rischia di poco l'autorete.

uando non te l'aspetti, il Como prende una traversa con una grande punizione di Paz al 18. Subito dopo Strefezza ci prova da lontano mandando fuori di poco. Belotti cerca a tutti i costi, il gol dell'ex, ma per due volte arriva in ritardo all'appuntamento. Al 28' viene annullato un gol alla Roma per fuorigioco dopo una bella azione di El Sharaawy con tocco finale in rete di Konè sulla linea.

La partita si fa dura con diversi falli che Rapuano punisce con puntualità. Il Como cerca sempre i contropiede, con una Roma che non riesce sfondare, con Dybala in ombra. Reina al 44' para una buona punizione battuta proprio da Dybala, mentre sulla ripartenza Paz impegna per la prima volta Svilar in una gran parata per la prima volta.

Nicolas Paz segna il 2-0 su assist di Gabrielloni

La ripresa

Il Como d'inizio ripresa è tosto, sfiora il gol tre volte nei primi tre minuti: prima con un tiro al volo di Da Cunha, poi con Belotti dopo una mischia in area, infine con un tiro di Paz dal limite. La Roma è schiacciata nella sua area, Fabregas suona la carica, e Paz dal limite sfiora ancora la rete: il tiro è preciso verso l'angolo alto ma Svilar ci arriva ancora.

Paz, che gioca molto più avanzato del solito, vince nettamente la sfida argentina contro Dybala, creando pericoli in ogni istante. Ranieri corre ai ripari inserendo Pellegrini e Mancini. Fabregas risponde con Sergi Roberto e Cutrone. Ma è ancora Como con Svilar si supera ancora al 22' dopo un tiro dalla distanza di Goldaniga destinato all'incrocio.

Svilar è un muro: nuova punizione di Paz, deviata dalla barriera, al 28' ma il portiere ci arriva ancora. La Roma probabilmente sente in questa fase le fatiche di coppa. Solo Dybala prova al 30' un tiro improbabile che esce fuori e viene sostituito da Ranaieri con Soulè.

I gol arrivano nel recupero. Il primo al 93’: fa tutto Cutrone che arpiona un pallone in area, si gira e mette sul primo palo, dove Gabrielloni mette la sua prima zampata in A. La Roma si butta in avanti alla ricerca del pari ma perde la palla: Gabrielloni fugge a destra da solo e in scivolata serve a Nico Paz per un facile raddoppio. COMO-ROMA 2-0 COMO (4-2-3-1): Reina 6,5; Van der Brempt 6,5, Goldaniga 6,5, Kempf 6, Barba 6; Engelhardt 6 (dal 18' st Sergi Roberto 6,5), Da Cunha 6,5 (dal 33' st Kone 6,5); Strefezza 6 (dal 33' st Gabrielloni 7,5), Paz 7,5, Fadera 7; Belotti 6 (dal 18' st Cutrone 6,5). A disposizione: Audero, Iovine, Baselli, Dossena, Jack, Cerri, Braunoder, Mazzitelli, Verdi. All. Fabregas 7. ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6,5, Hermoso 6, Ndicka 6; Abdulhamid 5,5 (dal 16' st Mancini 6,5 ), Le Fée 6,5 (dal 16' st Pellegrini 6), Koné 6, Angelino 6,5 ; Saelemaekers 6,5 (dal 16' st Pisilli 6), El Sharaawy 6 (dal 1' st Dovbyk 5,5); Dybala 6 (dal 30' st Soulè 6). A disposizione: Marin, Ryan, Shomurodov, Dahl, Baldanzi, Zalewski, Sangarè. All. Ranieri 6. Arbitro: Rapuano di Rimini 6,5.

Marcatori: Gabrielloni al 48', Paz al 52' st.