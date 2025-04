Como sfida il Lecce: Fabregas punta alla crescita, Dele Alli pronto a brillare

Il Como in relativa tranquillità affronta oggi alle 15 un Lecce costretto a vincere per salvarsi. Ma "non guarderemo in faccia nessuno – avverte mister Fabregas –. Dobbiamo continuare la nostra crescita, giocheremo alla solita maniera. Il match mi aiuterà anche a capire chi potrà far parte del gruppo il prossimo anno. La formazione l’annuncerò solo un paio d’ore prima ai ragazzi". Nico Paz (nella foto con Assane Diao) contro il Torino è rimasto in panchina, ma col Lecce giocherà. Diao e Ikonè sono titolari fissi, mentre il match winner delle ultime due partite, Tasos Douvikas, potrebbe rimanere fuori in un 4-3-3. Con un 4-2-3-1, invece, il centravanti della nazionale greca potrebbe partire titolare con l’esclusione di Da Cunha. Potrebbe essere anche il giorno di Dele Alli, con un minutaggio superiore a quello che ha avuto nella partita di esordio contro il Milan. "Sta bene – assicura Fabregas –, la squadra è con lui ed è in ottima forma, in allenamento è molto positivo, bisogna vedere come gioca in partita sotto pressione". L’infortunio al flessore di Sergi Roberto porterà un arretramento di Cacqueret in mediana al fianco di Perrone. In difesa non dovrebbero esserci sorprese con Van Der Brempt e Valle che potrebbero subentrare a partita in corso al posto di Vojvoda e Moreno: "Caqueret e Vojvoda si sono subito inseriti nei meccanismi di squadra, il primo sempre attento a verticalizzare con il suo talento e cercare di far male all’avversario, il secondo con la sua fisicità e la sincronizzazione con i compagni". Il Lecce, però, oggi non starà a guardare. Per i pugliesi è una partita fondamentale dopo le sconfitte con Genoa, Roma e Juventus. "Devono fare punti, per noi non sarà facile su un campo caldo come quello di Lecce, dovremo restare concentrati e mostrare tutto il nostro carattere. Arriviamo da due vittorie consecutive, dobbiamo cercare la terza e continuare così". Lo stadio di Via del Mare non sarà completamente giallorosso, sono ben 700 i lariani che si sono recati in Puglia sfruttando anche il ponte il Pasqua, a dimostrazione del grande feeling con la società lariana. Probabile formazione (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Ikonè.

Enrico Levrini