Como spettacolo. Sulle montagne russe con il Palermo: 3-3

Spettacolare pari fra Como e Palermo per 3 a 3. Dopo un primo tempo sotto tono la partita esplode nella ripresa. I siciliani vanno in vantaggio al 17’: ottimo contropiede, Gomes lancia a sinistra per Brunori, che con una finta lascia proseguire per Di Francesco, che infila Semper. Pareggio del Como a inizio ripresa: tacco di Da Cunha a liberare Curto e cross per Cutrone, che di testa infila Pigliacelli. Il Como va in vantaggio al 14’, con Curto che si fa tutta la fascia e mette un cross basso per Gabrielloni, che di destro trafigge Pigliacelli. Il pareggio del Palermo arriva su corner, con Segre che di testa manda alle spalle di Semper. I siciliani tornano in vantaggio al 37’: punizione da sinistra e Graves di testa buca Semper. La partita sembra finita, ma al 44’ Marconi in area tira un pugno in pancia a Curto: rosso per il difensore e rigore per il Como. Verdi pareggia spiazzando Pigliacelli.

Enrico Levrini