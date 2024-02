Como terzo e felice. Strefezza-gol, l’arma in più

Dopo la vittoria di Terni è tornato l’entusiasmo in casa Como, anche per il terzo posto solitario in Serie B a sole due lunghezze dalla Cremonese seconda. Strefezza e Goldaniga hanno dimostrato di essere all’altezza della loro fama, dando ai lariani quella spinta in più che è mancata nelle due partite precedenti. Buono anche l’esordio di Ballet e Braunoder, che hanno dato vivacità alla manovra, da rivedere invece la prestazione di Nsame come attaccante, vista l’assenza di Cutrone.

Il Como, venerdì sera nell’anticipo, incontrerà al Sinigaglia il Brescia, in un derby molto atteso, dove Roberts potrebbe far giocare gli altri nuovi acquisti Gioacchini e Fumagalli. Quella con il Brescia è la prima di una serie di partite, che potranno decidere la stagione dei lariani, successivamente di scena a Palermo, per poi affrontare in casa il Parma, il derby a Lecco e la sfida con il Venezia. Praticamente tutti scontri diretti decisivi in un mese in cui il Como dovrà dimostrare il valore della sua rosa e di essere una squadra tosta. Cutrone rimarrà fuori per un mese, ma le soluzioni in attacco sono tante con l’arrivo di Nsame, Gioacchini e Fumagalli e con Strefezza che può giocare anche come seconda punta. Odenthal dovrà scontare altre tre giornate di squalifica e verrà sostituito sempre da Goldaniga, per questo nel mercato invernale non è stato ceduto anche Matteo Solini. Proprio Strefezza ha dimostrato la sua classe e la compatibilità di gioco con gli altri due fantasisti azzurri. "Mi sono trovato benissimo nella trequarti con Verdi e Da Cunha - afferma - Sono ottimi calciatori, molto simili a me nello stile di gioco. Abbiamo subito creato un’ottima intesa tra di noi. Il mister ci ha chiesto di rimanere molto liberi in campo, prendere palla e cercare di puntare la porta avversaria".

Intanto allo stadio Sinigaglia, proseguono i lavori di adeguamento delle torri luci, porteranno un aumento di mille posti in più in curva Como, probabilmente a partire dalla partita contro il Parma.