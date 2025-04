Como vicino alla salvezza: Fabregas senza Sergi Roberto per il rush finale

La vittoria sul Torino ha avvicinato il Como alla salvezza. Ora serve raggiungere la certezza matematica. Ma Fabregas per il rush finale dovrà fare a meno, ancora, di Sergi Roberto. Il difensore, tornato dopo un lungo stop, si è infortunato nella sfida contro il Toro: al minuto 83 l’ex Barcellona è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al flessore destro dopo un inserimento senza palla. Previsti accertamenti clinici approfonditi che stabiliranno le effettive condizioni del giocatore e i tempi di rientro. A sei partite dalla fine del campionato, tutte contro squadre che lottano per la salvezza, tranne l’ultima con l’Inter, c’è da aspettarsi un Como ancora più offensivo.

Per mettere in cassaforte la salvezza aritmetica e pensare già alla prossima stagione. "Ho un progetto su cui stiamo lavorando e voglio portalo avanti – le parole di Fabregas che mettono a tacere le voci su una sua possibile partenza dalle sponde del Lario verso nuove latitudini –. Per le mie idee la squadra si è sviluppata solo al 25%, sto già pianificando il prossimo anno, sia sull’impianto di gioco sia su nuovi nomi per completare la rosa". Da Nico Paz a Caqueret, Douvikas, Diao e Ikonè, tutti i giocatori cercheranno di meritarsi una conferma.

Enrico Levrini